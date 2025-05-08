Латвия и Литва вслед за Эстонией закрыли небо для Фицо в москву
Киев • УНН
Латвия и Литва не разрешили премьеру Словакии Фицо пролет в москву, как и Эстония. Причиной является участие в пропагандистском мероприятии кремля 9 мая, что несовместимо с ценностями ЕС.
Вслед за Эстонией Латвия и Литва не разрешили премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролет над своей территорией в москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Dennikn.
Детали
Отмечается, что пока непонятно, как именно словацкий правительственный специальный самолет окажется в столице рф. Фицо ранее заявлял, что считает это сознательной попыткой сорвать визит в россию.
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СМИ указывает, что Литва пока не прокомментировала возможный пролет словацкого премьер-министра, но уже запретила пролет президента Сербии Александра Вучича, сославшись на "технические и дипломатические" причины. Между тем в Латвии отметили, что участие в пропагандистском мероприятии кремля 9 мая несовместимо с фундаментальными ценностями Европейского Союза.
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Там подчеркнули, что в латвийском обществе существует четкое понимание того, что российскую пропаганду и героизацию военных преступлений нельзя поддерживать или поощрять.
"Учитывая эту ситуацию, Латвия не может предоставить дипломатические разрешения на полеты для участия в мероприятии в москве 9 мая", - добавили в министерстве.
Напомним
Власти Латвии и Литвы запретила перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в россию, которую он собирается посетить в связи с празднованием 80-летия победы в "великой отечественной войне".
министр иностранных дел россии сергей лавров назвал позором попытки ряда стран ЕС помешать самолетам европейских лидеров долететь до москвы по случаю 80-летия победы в "великой отечественной войне".
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