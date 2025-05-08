Премьер Словакии Фицо прибыл в москву на 9 мая обходным путем
Киев • УНН
Роберт Фицо прилетел в москву для участия в мероприятиях к 9 мая, несмотря на запреты перелета от Латвии и Литвы. Он изменил маршрут, чтобы попасть в рф через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в москву для участия в мероприятиях к 9 мая, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Гости из Европы - премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в москву
Также по информации, Фицо в правительственном терминале аэропорта "Внуково" подарили копию газеты "Правда" от 10 мая 1945 года на словацком языке.
Из-за запрета ряда стран маршрут полета Фицо в москву был изменен: премьер добрался в столицу рф через воздушное пространство Венгрии, Румынии, над Черным морем и через Грузию.
Напомним
Власти Латвии и Литвы запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в россию, которую он собирается посетить в связи с празднованием 80-летия победы в "великой отечественной войне".
Вслед за Эстонией Латвия и Литва не разрешили премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролет над своей территорией в москву.