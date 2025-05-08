Вучич прибув до москви на парад 9 травня і заявив, що не боїться покарання від ЄС

$41.450.15
46.960.22
ukenru
У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу
7 травня, 19:04 • 9548 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 25046 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 32915 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 49323 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 44353 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 49194 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
7 травня, 13:29 • 44294 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
7 травня, 13:20 • 40926 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
7 травня, 10:29 • 97959 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

7 травня, 10:06 • 101871 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
2.5м/с
66%
748 мм
Популярнi новини

Андрій Матюха і Favbet Foundation: підтримка молодих українських спортсменів

7 травня, 15:43 • 10027 перегляди

В ЄС відреагували на візит лідера КНР до москви

7 травня, 15:49 • 11625 перегляди

У Генштабі повідомили про зміни у програмі базової військової підготовки для деяких категорій військових

7 травня, 15:54 • 13587 перегляди

Марченко про угоду щодо копалин: дозволяє говорити про те, що це повноцінне партнерство з США

7 травня, 16:32 • 10241 перегляди

Курортний Скадовськ став "примарою": АТЕШ показав підготовку окупантів до "дня побєди"

7 травня, 17:20 • 15511 перегляди
Публікації

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 25042 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 97958 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 101871 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 95269 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 86408 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 32063 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 63993 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 113824 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 110007 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 120744 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

Вучич прибув до москви на парад 9 травня і заявив, що не боїться покарання від ЄС

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Президент Сербії Вучич завітав до москви напередодні параду 9 травня, попри попередження про ризики для вступу Сербії до ЄС. Вучич заявив, що готовий понести особисту відповідальність за цей візит.

Вучич прибув до москви на парад 9 травня і заявив, що не боїться покарання від ЄС

Президент Сербії Александр Вучич прибув до москви напередодні параду з нагоди 9 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Попри застереження Євросоюзу про те, що цей візит може зашкодити вступу Сербії до ЄС, Вучич заявив, що не боїться покарання.

Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Талліні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще

- сказав політик.

Він підтвердив, що усвідомлює майбутні наслідки через його візит до москви. За його словами, він звернеться до європейського керівництва, щоб наслідки торкнулися насамперед його особисто.

"Я візьму на себе покарання і попрошу не карати всю країну. ... Я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху", - сказав Вучич.

Нагадаємо

Ще в середині квітня лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним. Зокрема, у ЄС зазначили, що перебування на параді за участю військ, які брали участь у війні рф проти України, порушить "критерії членства".

Литва та Латвія закрили небо для Вучича, який збирався до москви на 9 травня06.05.25, 22:12 • 6128 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Латвія
Александр Вучич
Європейський Союз
Сербія
Литва
Brent
$61.09
Bitcoin
$97,734.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,387.05
Ethereum
$1,826.55