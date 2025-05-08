Вучич прибув до москви на парад 9 травня і заявив, що не боїться покарання від ЄС
Київ • УНН
Президент Сербії Вучич завітав до москви напередодні параду 9 травня, попри попередження про ризики для вступу Сербії до ЄС. Вучич заявив, що готовий понести особисту відповідальність за цей візит.
Президент Сербії Александр Вучич прибув до москви напередодні параду з нагоди 9 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Попри застереження Євросоюзу про те, що цей візит може зашкодити вступу Сербії до ЄС, Вучич заявив, що не боїться покарання.
Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Талліні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще
Він підтвердив, що усвідомлює майбутні наслідки через його візит до москви. За його словами, він звернеться до європейського керівництва, щоб наслідки торкнулися насамперед його особисто.
"Я візьму на себе покарання і попрошу не карати всю країну. ... Я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху", - сказав Вучич.
Нагадаємо
Ще в середині квітня лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним. Зокрема, у ЄС зазначили, що перебування на параді за участю військ, які брали участь у війні рф проти України, порушить "критерії членства".
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