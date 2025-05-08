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Вучич прибыл в москву на парад 9 мая и заявил, что не боится наказания от ЕС

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Президент Сербии Вучич посетил москву накануне парада 9 мая, несмотря на предупреждения о рисках для вступления Сербии в ЕС. Вучич заявил, что готов понести личную ответственность за этот визит.

Вучич прибыл в москву на парад 9 мая и заявил, что не боится наказания от ЕС

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в москву накануне парада по случаю 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Несмотря на предостережения Евросоюза о том, что этот визит может навредить вступлению Сербии в ЕС, Вучич заявил, что не боится наказания.

Меня абсолютно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня избрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще

- сказал политик.

Он подтвердил, что осознает будущие последствия из-за его визита в москву. По его словам, он обратится к европейскому руководству, чтобы последствия коснулись прежде всего его лично.

"Я возьму на себя наказание и попрошу не наказывать всю страну. ... Я уверен, что Сербия останется на европейском пути", - сказал Вучич.

Напомним

Еще в середине апреля лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в москву 9 мая на военный парад, организованный российским диктатором владимиром путиным. В частности, в ЕС отметили, что пребывание на параде с участием войск, участвовавших в войне рф против Украины, нарушит "критерии членства".

Литва и Латвия закрыли небо для Вучича, который собирался в москву на 9 мая06.05.25, 22:12 • 6128 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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