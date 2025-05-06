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Литва и Латвия закрыли небо для Вучича, который собирался в москву на 9 мая

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Литва и Латвия не разрешили самолету президента Сербии Александра Вучича пролететь через их воздушное пространство. Он планировал посетить россию 9 мая.

Литва и Латвия закрыли небо для Вучича, который собирался в москву на 9 мая

Власти Латвии и Литвы запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича по пути в Россию, которую он собирается посетить в связи с празднованием 80-летия победы в "Великой Отечественной войне". Об этом сообщает сербское издание "Новости", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что власти Латвии запретили пролет самолета из-за "политической чувствительности цели полета". Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за "технической и дипломатической чувствительности".

Власти Польши и Литвы ранее запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Россию на 9 мая.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский диктатор проведет двусторонние переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 9 мая.

Напомним

Консерваторы в Литве предлагают построить на границе с Россией и Белоруссией высокотехнологичную линию обороны, призванную защитить государство от возможного вторжения.

Вучич заболел, Фицо отменяет визиты перед обещанной поездкой в москву на 9 мая03.05.25, 13:13 • 20430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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