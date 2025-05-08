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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет малой дальности из города Вонсан в сторону Японского моря. Это стало первым подобным испытанием с марта этого года.

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

КНДР утром в четверг, 8 мая, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это стало первым испытанием КНДР баллистических ракет с марта. Объединенный комитет начальников штабов зафиксировал запуск нескольких баллистических ракет малой дальности, из северного прибрежного города Вонсан около 8:10 утра по местному времени.

Наши военные усилили наблюдение за дополнительным запуском и сохраняют состояние полной готовности, в то же время тесно обмениваясь информацией о северных баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией

- заверили южнокорейские военные.

Издание добавляет, что запуск в четверг состоялся примерно через два месяца после того, как Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет близкой дальности, 10 марта, когда Южная Корея и США начали совместные весенние военные учения.

"Это также стало вторым запуском баллистической ракеты КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе. Северная Корея воздержалась от крупных провокаций в этом году после возвращения Трампа и на фоне углубления военного сотрудничества с россией", - говорится в статье.

Напомним

На параде, посвященном 80-й годовщине победы во Второй мировой войне, который состоится 9 мая в москве, КНДР представит посол. В то же время Пхеньян не отправит свои войска для участия в параде.

КНДР провела испытания запуска ракет с нового эсминца "Чхве Хён"30.04.25, 14:42 • 6139 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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