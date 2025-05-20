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путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
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путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Киев • УНН

 • 12994 просмотра

Предложения Трампа по торговле с рф - это игра на его интересах. Непоследовательность США и игнорирование права может привести к глобальной войне.

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Предложение о возобновлении торговли между россией и Западом, озвученное во время телефонного разговора Трампа с путиным, могло быть проекцией личных интересов самого Трампа. путин играет на желании Трампа "зарабатывать" и таким образом пытается получить уступки по Украине. Пока путин будет навязывать "мирный" меморандум, российские войска выиграют время для летнего наступления, а на фоне непоследовательной политики США в отношении рф и полного игнорирования международного права, может вспыхнуть глобальная мировая война. Об этом и другом рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной корреспонденту УНН.

Телефонный разговор Трамп/путин был более результативным для путина

По словам политолога, у Трампа нет никакого рычага, чтобы влиять на российского диктатора владимира путина. Поэтому вчерашний телефонный разговор фактически никак не продвинул переговоры между Украиной и россией.

Трамп неспособен влиять на путина, это факт, потому что этот разговор был, как по мне, более результативным для путина. Если взять иллюстрацию того, что вся эпопея начиналась с тридцатидневного прекращения огня. И это было предложение Трампа Украине, и Украина согласилась. И проанализировать, на каком именно этапе находится выполнение рф, то мы с вами увидим цифру ноль. То есть я считаю, что результативность этого разговора тоже находится около этой отметки

- отметил политолог.

Возможен ли выход США из переговорного процесса

Недавно Трамп заявил, что имеет в голове условные "красные линии", выход за которые будет означать прекращение участия США в переговорном процессе. По словам Лесного, эти "линии" для Трампа - тот момент, когда "он окончательно осознает, что ничего не может сделать".

"То есть, сейчас он делает вид, что он что-то делает, а когда он осознает, что ничего не может, то это будет так называемая "красная линия", или "граница", как угодно ее называть, и тогда Соединенные Штаты могут выйти из переговоров", - отметил политолог.

Он добавил, что не считает выход Соединенных Штатов из переговоров проявлением силы или последовательности, или следствием хоть какой-то системной работы, ведь большинство решений американского лидера, по словам Лесного, - это "эмоциональный момент".

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Поэтому и выход из переговорного процесса вряд ли будет продиктован политической или военной основой. Скорее всего, это решение также будет принято, учитывая эмоциональное состояние Дональда Трампа в тот момент, когда, как отмечает политолог, он решит перебросить всю ответственность за разрешение российско-украинского конфликта на Европу. И Европа, по словам Лесного, уже начала это осознавать.

Что может вызвать глобальную мировую войну

Кроме этого, непоследовательная политика Соединенных Штатов в этих переговорах, в частности в отношении российской стороны и возможный выход из переговорного процесса, по словам Лесного, может привести и к более серьезным последствиям, в частности глобальной войне.

Хотя Трампа от выхода из переговоров может также останавливать желание получить Нобелевскую премию за "мирные усилия".

"Такой шаг приведет к тому, что, во-первых, Трамп не получит Нобелевскую премию - это его скажем момент, а мы получаем Третью мировую войну. То есть Трамп когда выходил к публике и говорил, что при нем прекратятся все войны... Ну да, прекратятся, потому что будет большая глобальная война. И он этого не осознает, потому что то, что он делает сейчас с путиным, оно развращает путина, потому что безнаказанное зло оно становится наглым, а мы сейчас видим это", - заявил Лесной.

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В то же время кроме россии, есть еще Китай, Северная Корея и Иран, которые видят, что "так можно" и что Международное право не работает, подчеркивает политолог. Он добавил, что Трамп лично ни разу не ссылался на международное право. К нему апеллирует только украинская сторона.

Это всегда плохо в истории заканчивалось, когда популисты брали на себя ношу или бремя, или ответственность за то, чтобы прекратить что-то. Наоборот, как правило, они это все опошляли и превращали в еще большие трагедии, чем до того, когда они касались этого вопроса

- отметил политолог.

Почему Трамп пытается "купить" мир

"Трамп демонстрирует непонимание многого и считает, что все в этом мире можно купить, и все в этом мире можно продать. И все крутится вокруг денег. А путину нужна империя. Восстановленная империя. Он идет за тем, чтобы не зарабатывать, а захватывать. И когда он захватит, у него все будет и в экономическом смысле", - пояснил политолог разногласия в мировоззрении государственных лидеров.

Он также добавил, что для путина важнее сам процесс "завоевания". Политолог сравнил российского диктатора с акулой, отметив, что тот "живет пока двигается". И чтобы достичь своей цели он, наоборот готов многое отдать, в то время как Трампу такой подход категорически не понятен.

Тут сошлись бизнесмен, причем так себе, и имперец, у которого идеология доминирует над зарабатыванием. Он, например, готов положить львиную долю своего населения, львиную долю своей экономики, чтобы достичь своей цели. Он же не хочет заработать, он не говорит (россиянам – ред.), что я вам заработаю. Он говорит: "Я верну вам величие империи

- объясняет Лесной.

По словам политолога, то, что Трамп ведет себя как бизнесмен - это его недостаток в сложившейся ситуации. Потому что бизнес и геополитические процессы несовместимы и последние нельзя решить чисто с точки зрения бизнеса. Собственно именно поэтому у Трампа нет "успешных кейсов" в плане остановки конфликтов за пределами США, кроме недавнего ближневосточного турне.

А следовательно предложение, которое во время телефонных переговоров должно было прозвучать из уст Трампа к путину о возобновлении торговых отношений россии с миром было скорее проекцией Трампа. То есть его самого заинтересовало бы такое предложение, поэтому он мог быть уверенным, что это должно заинтересовать и президента рф.

"Трамп предлагает то, что ему нужно. То есть ему нужно зарабатывать, а путин видит это и подыгрывает. Он очень хорошо читает Трампа. Не знаю, какой из него чекист был, но политик из него довольно неплохой, который считывает своего контрагента и готовится к общению. Он ему: "Ты хочешь зарабатывать? Я дам тебе возможность зарабатывать, только отдай мне Украину. И все. И у меня нет вопросов. Отдай мне часть Европы, давай все вернем, будешь зарабатывать, нет вопросов", - объясняет политолог возможный вектор переговоров путина с Трампом.

Именно поэтому, по словам Лесного, российская сторона забрасывает через других своих чиновников Трампу идеи, как можно именно заработать. И Трамп считает, что если российская сторона предлагает всевозможные бизнес-договоренности, значит и они в свою очередь заинтересованы в деньгах. Значит в переговорах нужно заходить с этой стороны. Однако там "не торговец, там император стоит", отмечает Лесной.

Меморандум о мире между Украиной и рф

По словам Лесного, когда вчера Президент Зеленский выходил к прессе, то сказал одну вещь, которая прямо дает понять, что будет с меморандумом. Если в документе или в переговорном процессе существуют требования, которые с самого начала не являются реалистичными, он теряет смысл. В то же время по словам Президента, мы ни одной своей территории не отдадим добровольно.

То, что мы временно потеряли в ходе боев, это одно, а то, чтобы освободить так, как они хотят четыре области, мы этого делать не будем. То есть когда россия выдвигает такое условие, в любом документе, это не о мире. И он теряет смысл. Я допускаю, что в меморандуме будет все то, что было в Стамбуле, этого или нового похожего разлива

- объясняет политолог.

Конечно такой меморандум украинской стороне не нужен. Однако, как отмечает политолог, он очень нужен путину. В частности это россии даст выиграть время.

"Зачем меморандум путину? Элементарно. Он считает, что у него есть летняя компания, за которую он сможет нас поставить на колени. И ему нужно время. В разговоре Трамп-путин, путин одержал тактическую победу и преимущество. Он выиграл время. Санкций Соединенных Штатов не будет. Здесь я уверен почти на 100%. Пока будут этот меморандум писать, согласовывать", - говорит Лесной.

А второй момент заключается в том, что основным в заявлении путина после разговора с Трампом было не то, что будет сделан меморандум, а то, что "надо устранить первопричину войны".

То есть мы, если брать шкалу, говорили, говорили и пришли к отметке ноль. Вот такая ситуация. Я думаю, что все осознают это. И тут мяч находится сейчас на нашей стороне и стороне Европы. То есть нам надо что-то делать. Да, как будто американцы уже ушли. Цинично скажу, но это данные ситуации. Они (американцы – ред.) ничего такого, что нам необходимо, делать не будут. Здесь я скажу еще более эмоционально. Главное, чтобы не стало еще хуже, чтобы они не забанили военный компонент. Чтобы они не забанили опцию купить оружие нам и нашим партнерам

- говорит Лесной.

По словам политолога, сейчас это очень важный для Украины нюанс, потому что единственная гарантия безопасности на сегодня это украинская армия. Все остальные - это партнеры.

"Я всегда говорю, что у россии есть союзники, а у Украины только партнеры. Потому что союзник - это тот, что с тобой рядом стоит и воюет. В россии есть Северная Корея, она воюет, это союзник. У нас есть партнеры, которые нам помогают, конечно, но вместе с нами, я не беру добровольцев, регулярные войска не воюют. Поэтому ситуация эта очень непростая, но я думаю, что к ней все реалистично, кроме Соединенных Штатов, подходят", - подытожил он.

Напомним

Вчера российский диктатор владимир путин  провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 2 часов.

После разговора с Трампом путин заявил, что москва готова к меморандуму о мире и озвучил условия для соглашения с Украиной. А Трамп заявил о "некотором прогрессе" после телефонного разговора с путиным.

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Алена Уткина

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