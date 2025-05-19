Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует рф - Зеленский
Киев • УНН
Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус страны, как того требует россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
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"Что касается статуса, то у Украины есть статус, он в Конституции Украины", - сказал Зеленский.
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Зеленский заявлял, что Украина не планирует выводить военные силы со своих территорий, как того требует рф.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, о котором говорил российский диктатор владимир путин, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны.