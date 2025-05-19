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Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует рф - Зеленский

Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус страны, как того требует россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Что касается статуса, то у Украины есть статус, он в Конституции Украины", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украина не планирует выводить военные силы со своих территорий, как того требует рф.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, о котором говорил российский диктатор владимир путин, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны.

Павел Башинский

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