Україна не планує проголошувати нейтральний статус, як того вимагає рф - Зеленський

Україна не збирається відмовлятися від курсу в НАТО і проголошувати нейтральний статус країни, як того вимагає росія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

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"Що стосується статусу, то в України є статус, він в Конституції України", - сказав Зеленський.

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Зеленський заявляв, що Україна не планує виводити військові сили зі своїх території, як того вимагає рф.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, про який казав російський диктатор володимир путін, після якого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни.