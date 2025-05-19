Зеленський відповів рф: виводити війська зі своїх територій Україна не буде

Україна не планує виводити військові сили зі своїх території, як того вимагає рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

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"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це - конституційний обов’язок мій. Це обов’язок наших військових - захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території - через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо росія ставить умови виводити українські війська зі своєї ж землі, то це означає, що вона не хоче припинення вогню і не хоче, щоб війна закінчилася.

Вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які самі знаєте відповідь і вона не буде позитивною, значить, ви точно не хочете мати результат - сказав Президент.

Він додав, що під час розмови з Донральдом Трампом глав Білого дому запевнив його, що росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо.

"Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але тим не менш - ми побачимо", - сказав Зеленський".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС, яка може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський