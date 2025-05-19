Зеленський відповів рф: виводити війська зі своїх територій Україна не буде
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна не планує виводити війська з власної території, відкидаючи вимоги рф. Він наголосив, що це є його конституційним обов'язком.
Україна не планує виводити військові сили зі своїх території, як того вимагає рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це - конституційний обов’язок мій. Це обов’язок наших військових - захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території - через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що якщо росія ставить умови виводити українські війська зі своєї ж землі, то це означає, що вона не хоче припинення вогню і не хоче, щоб війна закінчилася.
Вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які самі знаєте відповідь і вона не буде позитивною, значить, ви точно не хочете мати результат
Він додав, що під час розмови з Донральдом Трампом глав Білого дому запевнив його, що росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо.
"Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але тим не менш - ми побачимо", - сказав Зеленський".
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС, яка може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський 19.05.25, 22:07 • 2222 перегляди