Зеленский ответил рф: выводить войска со своих территорий Украина не будет

Украина не планирует выводить военные силы со своей территории, как того требует рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это - конституционная обязанность моя. Это обязанность наших военных - защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории - из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома не будет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если россия ставит условия выводить украинские войска со своей же земли, то это означает, что она не хочет прекращения огня и не хочет, чтобы война закончилась.

Они четко понимают, что Украина не будет этого делать. Если вы заранее ставите такие вопросы, на которые сами знаете ответ и он не будет положительным, значит, вы точно не хотите иметь результат - сказал Президент.

Он добавил, что во время разговора с Донральдом Трампом глав Белого дома заверил его, что россия готова к переговорам и готова к компромиссам и тому подобное.

"Я уже не помню все эти детали, но тем не менее - мы увидим", - сказал Зеленский".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи всех команд на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС, которая может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский