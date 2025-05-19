Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, о котором говорил российский диктатор владимир путин, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Это то, что мне сказал Трамп. Я так понимаю, что они это обсуждали с путиным, российской стороной, что в двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, которая ведет к окончанию войны. То есть к договору. Меморандум, который будет поддержан двумя странами, в котором есть и прекращение огня - сказал Зеленский.

Он отметил, что пока неизвестно о чем именно будет этот меморандум с россией.

В любом случае, если российская сторона предложит некоторый меморандум, я думаю, что это не будет секретом, потому что всегда эта информация каким-то образом появляется в публичном пространстве. Я думаю, что с нашей стороны после соответствующих сигналов, мы, получив предложения россиян в меморандуме, сможем сформулировать свое видение - добавил Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.