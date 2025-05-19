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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 2440 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

Київ • УНН

 • 2444 перегляди

Україна може підписати меморандум з росією про закінчення війни, який включатиме припинення вогню. Зеленський заявив, що обговорить пропозиції рф після отримання.

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, про який казав російський диктатор володимир путін, після якого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Це те, що мені сказав Трамп. Я так розумію, що вони це обговорювали з путіним, російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни. Тобто до договору. Меморандум, який буде підтриманий двома країнами, в якому є і припинення вогню

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі невідомо про що саме буде цей меморандум з росією.

В будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином з'являється в публічному просторі. Я думаю, що з нашого боку після відповідних сигналів, ми, отримавши пропозиції росіян у меморандумі, зможемо сформулювати своє бачення

- додав Зеленський.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Павло Башинський

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