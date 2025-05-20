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Европейские страны пытаются уговорить Трампа не выходить из переговорного процесса россии с Украиной – Financial Times

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Европейские страны пытаются уговорить Трампа не выходить из переговорного процесса между россией и Украиной. После разговора Трампа с Путиным, европейские лидеры были шокированы.

Европейские страны пытаются уговорить Трампа не выходить из переговорного процесса россии с Украиной – Financial Times

Руководство европейских столиц шокировано результатами разговора президента США с руководителем рф. После того, как президент США намекнул, что оставит переговорный процесс между россией и Украиной, состоялось несколько звонков и встреч между европейскими и украинскими лидерами и высокопоставленными чиновниками служб безопасности.

Таким образом, прилагается много дипломатических усилий, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не выходить из процесса переговоров,  передает УНН со ссылкой на Financial Times

Детали

По словам официальных лиц, проинформированных о переговорах, обсуждение во вторник было сосредоточено на способах, которыми европейские страны могли бы ввести новые санкции против россии, возможно, без участия США, а также на том, как убедить Белый дом возобновить усилия по достижению прекращения огня.

Нам нужно найти способ обеспечить, чтобы… США продолжали участвовать (в переговорах, – ред.)

- сказал один из чиновников.

Украина надеется обеспечить себе некоторые "общие позиции" с европейскими союзниками, сообщил Financial Times украинский чиновник, ознакомленный с обсуждениями.

Мы четко видим, что Трамп хочет выйти из переговоров. Цель состоит в том, чтобы американцы остались в переговорах и нашли общую точку зрения относительно того, как обеспечить прекращение огня

– сказал украинский чиновник. 

В офисе Зеленского сообщили, что он разговаривал с президентом Финляндии Александером Стуббом и проведет еще несколько звонков со своими коллегами по всей Европе для координации.

Напомним

После двухчасового телефонного разговора Трампа с Путиным в понедельник, президент США объявил, что россия и Украина "немедленно" начнут переговоры по подготовке к мирным переговорам без США в качестве посредника.

После разговора с путиным Трамп позвонил Зеленскому и лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии, которые были шокированы тем, что президент США рассказал им о своем разговоре с президентом россии.

Риторика Трампа резко контрастировала с западным ультиматумом, который он поддержал в начале этого месяца, угрожая путину дополнительными санкциями, если он не введет 30-дневное прекращение огня, на которое Украина уже согласилась.

На прошлой неделе Америка заявила, что если Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня, то будут последствия""Мы хотим видеть эти последствия со стороны США. Мы действительно не видели давления (США, – ред.)на россию со стороны этих переговоров

- сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС поддерживает новые санкции, предложенные сенатором США Линдси Грэмом, но неясно, что будет делать Трамп.

Поэтому вопрос в том, каким будет послание Белого дома

– отметил Ханно Певкур.

О том, что путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной, высказался и министр обороны Германии Борис Писториус.

Владимир Путин, очевидно, продолжает тянуть время, и это очень четко видно..., кажется, (он, – ред.) до сих пор не очень заинтересован в мире"

- сказал министр обороны Германии, прибыв на встречи министров ЕС в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня и любого формата переговоров, который принесет результаты.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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