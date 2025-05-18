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Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо
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Санкції проти рф та обмін полоненими: про що Зеленський говорив на "хорошій зустрічі" з Венсом і Рубіо

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент України зустрівся з представниками США в Римі, обговоривши дипломатію, санкції, оборонну співпрацю та обмін полоненими. Він наголосив на важливості тиску на росію.

Санкції проти рф та обмін полоненими: про що Зеленський говорив на "хорошій зустрічі" з Венсом і Рубіо

Президент України Володимир Зеленський заявив про хорошу зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі, передає УНН.

Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Також, за словами Президента, торкнулися питання необхідності санкцій проти росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

Тиск на росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів 

- резюмував Зеленський.

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо18.05.25, 16:32 • 6420 переглядiв

Нагадаємо

У Ватикані Володимир Зеленський вперше зустрівся з віцепрезидентом США Венсом після їхньої суперечки у Білому домі. Це сталося на інтронізації Папи Римського. Президент України Володимир Зеленський потиснув руку держсекретарю Марко Рубіо і віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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