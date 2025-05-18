Санкции против рф и обмен пленными: о чем Зеленский говорил на "хорошей встрече" с Венсом и Рубио
Киев • УНН
Президент Украины встретился с представителями США в Риме, обсудив дипломатию, санкции, оборонное сотрудничество и обмен пленными. Он подчеркнул важность давления на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хорошей встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме, передает УНН.
Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имевшую полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня
Также, по словам Президента, коснулись вопросов необходимости санкций против россии, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.
Давление на россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней
Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно18.05.25, 16:32 • 6228 просмотров
Напомним
В Ватикане Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Венсом после их спора в Белом доме. Это произошло на интронизации Папы Римского. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту США Джей Ди Венсу.