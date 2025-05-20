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Європейські країни намагаються вмовити Трампа не виходити з переговорного процесу рф з Україною - Financial Times

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Європейські країни намагаються вмовити Трампа не виходити з переговорного процесу між росією та Україною. Після розмови Трампа з Путіним, європейські лідери були шоковані.

Європейські країни намагаються вмовити Трампа не виходити з переговорного процесу рф з Україною - Financial Times

Керівництво європейських столиць шоковано результатами розмови президента США з керманичом рф. Після того, як президент США натякнув, що залишить переговорний процес між росією та Україною, відбулося кілька дзвінків та зустрічей між європейськими та українськими лідерами та високопосадовцями служб безпеки.

Таким чином прикладається багато дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не виходити з процесу переговорів,  передає УНН з посиланням на Financial Times

Деталі

За словами офіційних осіб, проінформованих про переговори, обговорення у вівторок було зосереджено на способах, якими європейські країни могли б запровадити нові санкції проти росії, можливо, без участі США, а також на тому, як переконати Білий дім відновити зусилля щодо досягнення припинення вогню.

Нам потрібно знайти спосіб забезпечити, щоб… США продовжували брати участь (у переговорах, – ред.)

- сказав один із чиновників.

Україна сподівається забезпечити собі деякі "спільні позиції" з європейськими союзниками, повідомив Financial Times український чиновник, ознайомлений з обговореннями.

Ми чітко бачимо, що Трамп хоче вийти з переговорів. Мета полягає в тому, щоб американці залишилися в переговорах і знайшли спільну точку зору щодо того, як забезпечити припинення вогню

– сказав український чиновник. 

В офісі Зеленського повідомили, що він розмовляв з президентом Фінляндії Александером Стуббом і проведе ще кілька дзвінків зі своїми колегами по всій Європі для координації.

Нагадаємо

Після двогодинної телефонної розмови Трампа з Путіним у понеділок, президент США оголосив, що росія та Україна "негайно" розпочнуть переговори щодо підготовки до мирних переговорів без США як посередника.

Після розмови з путіним Трамп зателефонував Зеленському та лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії, які були шоковані тим, що президент США розповів їм про свою розмову з президентом росії.

Риторика Трампа різко контрастувала із західним ультиматумом, який він підтримав на початку цього місяця, погрожуючи путіну додатковими санкціями, якщо він не запровадить 30-денне припинення вогню, на яке Україна вже погодилася.

Минулого тижня Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, то будуть наслідки""Ми хочемо бачити ці наслідки з боку США. Ми справді не бачили тиску (США, – ред.)на росію з боку цих переговорів

- сказала головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЄС підтримує нові санкції, запропоновані сенатором США Ліндсі Гремом, але незрозуміло, що робитиме Трамп.

Тож питання полягає в тому, яким буде послання Білого дому

– зазначив Ханно Певкур.

Про те, що путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною, висловився і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Володимир Путін, очевидно, продовжує тягнути час, і це дуже чітко видно..., здається, (він, – ред.) досі не дуже зацікавлений у мирі"

- сказав міністр оборони Німеччини, прибувши на зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню і будь-якого формату переговорів, який принесе результати.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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