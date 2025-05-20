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Трамп заявил о "некотором прогрессе" после телефонного разговора с путиным

Киев • УНН

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Дональд Трамп заявил об определенном прогрессе после 2,5-часового телефонного разговора с владимиром путиным. Он добавил, что рассчитывает на встречу с путиным и верит в возможность завершения войны в Украине.

Трамп заявил о "некотором прогрессе" после телефонного разговора с путиным

Президент Дональд Трамп коротко рассказал о своем многочасовом телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным на церемонии подписания законопроекта в Розовом саду Белого дома. Отметил, что видит прогресс в обсужденном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Мы только что провели 2,5 часа, разговаривая с владимиром путиным, и я думаю, что был достигнут некоторый прогресс. Там творится ужасная ситуация 

- сказал Трамп. 

Итак, надеюсь, мы - мы что-то сделали. Мы также поговорили с главами большинства европейских стран. И мы пытаемся все это закончить. Какой позор, что это вообще началось 

- добавил американский лидер.

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В конце концов, по завершении Трамп назвал Путина "милым джентльменом".

Позже президент США обсудил свой дипломатический звонок путину во время ужина для членов правления Центра Кеннеди в Белом доме.

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Трамп назвал хозяина кремля "милым джентльменом по имени владимир путин".

У нас состоялся хороший разговор, и я думаю, что прогресс есть. В среднем еженедельно погибает 5000 молодых солдат. Можете ли вы поверить в 5000, и на самом деле это число, вероятно, даже больше. Это кроме других людей, которых убивают в городах, и мы пытаемся это остановить, это кровавая бойня. Это настоящая кровавая бойня.

- отметил американский лидер.

Трамп добавил, что по-прежнему уверен в том, что соглашение между россией и Украиной будет достигнуто в ближайшее время.

Напомним

Перед телефонным разговором с путиным Трамп спросил у президента Украины Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить. Зеленский предложил обсудить прекращение огня и встречу.

Лилия Набока

Лилия Набока

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