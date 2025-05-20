Трамп заявив про "деякий прогрес" після телефонної розмови з путіним

Президент Дональд Трамп коротко розповів про свою багатогодинну телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним на церемонії підписання законопроєкту у Рожевому саду Білого дому. Зазначив, що бачить прогрес в обговореному. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Ми щойно провели 2,5 години, розмовляючи з володимиром путіним, і я думаю, що було досягнуто деякого прогресу. Там діється жахлива ситуація - сказав Трамп.

Отже, сподіваюся, ми - ми щось зробили. Ми також поговорили із головами більшості європейських країн. І ми намагаємось все це закінчити. Яка ганьба, що це взагалі розпочалося - додав американський лідер.

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Доповнення

Зрештою, по завершенню Трамп назвав Путіна "милим джентльменом".

Пізніше президент США обговорив свій дипломатичний дзвінок путіну під час вечері для членів правління Центру Кеннеді у Білому домі.

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Трамп назвав господаря кремля "милим джентльменом на ім'я володимир путін".

У нас відбулася добра розмова, і я думаю, що прогрес є. У середньому щотижня гине 5000 молодих солдатів. Чи можете ви повірити в 5000, і насправді це число, ймовірно, навіть більше. Це крім інших людей, яких вбивають у містах, і ми намагаємося це зупинити, це кривава бійня. Це справжня кривава бійня. - зазначив американський лідер.

Трамп додав, що, як і раніше, упевнений у тому, що угода між росією та Україною буде досягнута найближчим часом.

Нагадаємо

Перед телефонною розмовою з путіним Трамп запитав у президента України Володимира Зеленського, які питання варто обговорити. Зеленський запропонував обговорити припинення вогню та зустріч.