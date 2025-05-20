Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти рф - CNN
Київ • УНН
Президент США заявив, що не посилюватиме санкції проти росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес у переговорах. Трамп вірить, що путін хоче закінчити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не буде посилювати санкції проти росії, "оскільки є шанс" на прогрес. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
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За словами глави Білого дому, він вважає, "що є шанс щось зробити".
І якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться
Він також зазначив, що "справді вірить", що російський диктатор володимир путін хоче закінчити війну в Україні. При цьому якби сам Трамп думав, що не може допомогти, то "відступив би" від переговорів.
"Я думаю, що щось станеться. І якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - резюмував президент США.
Нагадаємо
Напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним. Вона тривала понад 2 години.
Згодом глава Білого дому повідомив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.
Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times19.05.25, 23:01 • 2876 переглядiв