Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти рф - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не буде посилювати санкції проти росії, "оскільки є шанс" на прогрес. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

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За словами глави Білого дому, він вважає, "що є шанс щось зробити".

І якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться - сказав Трамп.

Він також зазначив, що "справді вірить", що російський диктатор володимир путін хоче закінчити війну в Україні. При цьому якби сам Трамп думав, що не може допомогти, то "відступив би" від переговорів.

"Я думаю, що щось станеться. І якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним. Вона тривала понад 2 години.

Згодом глава Білого дому повідомив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

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