Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти рф - CNN

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 7660 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

17:40 • 20974 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 35796 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 136980 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 94656 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 278652 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 91403 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 77207 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 52697 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 34156 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
74%
744мм
Популярнi новини

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 69230 перегляди

Венс про переговори щодо мирного врегулювання в Україні: "зайшли в глухий кут"

19 травня, 13:57 • 24168 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 32415 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 31753 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 42205 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 42282 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 69319 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 136982 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 278652 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 121476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 31822 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 32486 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 120736 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 125176 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 211102 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти рф - CNN

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Президент США заявив, що не посилюватиме санкції проти росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес у переговорах. Трамп вірить, що путін хоче закінчити війну в Україні.

Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти рф - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не буде посилювати санкції проти росії, "оскільки є шанс" на прогрес. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, він вважає, "що є шанс щось зробити".

І якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться

- сказав Трамп.

Він також зазначив, що "справді вірить", що російський диктатор володимир путін хоче закінчити війну в Україні. При цьому якби сам Трамп думав, що не може допомогти, то "відступив би" від переговорів.

"Я думаю, що щось станеться. І якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним. Вона тривала понад 2 години.

Згодом глава Білого дому повідомив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times19.05.25, 23:01 • 2876 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Білий дім
Дональд Трамп
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$105,461.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,232.65
Ethereum
$2,524.92