Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против рф - CNN

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
19:07 • 7202 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

17:40 • 20134 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 35276 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 136234 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 94283 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 278305 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 91296 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 77181 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 52680 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 34151 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
75%
744мм
Популярные новости

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 68751 просмотра

Венс о переговорах по мирному урегулированию в Украине: "зашли в тупик"

19 мая, 13:57 • 23904 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 32051 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 31404 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 41788 просмотра
публикации

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 41841 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 68805 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 136234 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 278305 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 121285 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 31447 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 32098 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 120649 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 125097 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 211010 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против рф - CNN

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Президент США заявил, что не будет ужесточать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. Трамп верит, что путин хочет закончить войну в Украине.

Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против рф - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против россии, "поскольку есть шанс" на прогресс. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, он считает, "что есть шанс что-то сделать".

И если вы это сделаете, вы также можете сделать это намного хуже. Но может быть момент, когда это произойдет

- сказал Трамп.

Он также отметил, что "действительно верит", что российский диктатор владимир путин хочет закончить войну в Украине. При этом если бы сам Трамп думал, что не может помочь, то "отступил бы" от переговоров.

"Я думаю, что что-то произойдет. И если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - резюмировал президент США.

Напомним

Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным. Она длилась более 2 часов.

Впоследствии глава Белого дома сообщил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times19.05.25, 23:01 • 2618 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
Украина
Brent
$65.54
Bitcoin
$105,472.30
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,232.65
Ethereum
$2,524.92