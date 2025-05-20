Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против рф - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против россии, "поскольку есть шанс" на прогресс. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, он считает, "что есть шанс что-то сделать".

И если вы это сделаете, вы также можете сделать это намного хуже. Но может быть момент, когда это произойдет - сказал Трамп.

Он также отметил, что "действительно верит", что российский диктатор владимир путин хочет закончить войну в Украине. При этом если бы сам Трамп думал, что не может помочь, то "отступил бы" от переговоров.

"Я думаю, что что-то произойдет. И если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - резюмировал президент США.

Напомним

Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным. Она длилась более 2 часов.

Впоследствии глава Белого дома сообщил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times