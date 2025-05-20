путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Пропозиція щодо відновлення торгівлі між росією та Заходом, озвучена під час телефонної розмови Трампа з путіним, могла бути проєкцією особистих інтересів самого Трампа. путін грає на бажанні Трампа "заробляти" й таким чином намагається отримати поступки щодо України. Поки путін буде нав’язувати "мирний" меморандум, російські війська виграють час для літнього наступу, а на тлі непослідовної політики США щодо рф та повного ігнорування міжнародного права, може спалахнути глобальна світова війна. Про це та інше розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний кореспонденту УНН.

Телефонна розмова Трамп/путін була результативнішою для путіна

За словами політолога, Трамп не має жодного важеля, аби впливати на російського диктатора володимира путіна. Тому вчорашня телефонна розмова фактично ніяк не просунула переговори між Україною та росією.

Трамп неспроможний впливати на путіна, це є факт, тому що ця розмова була, як на мене, результативнішою для путіна. Якщо взяти ілюстрацію, того, що вся епопея починалася з тридцятиденного припинення вогню. І це була пропозиція Трампа Україні, і Україна погодилась. І проаналізувати, на якому саме етапі знаходиться виконання рф, то ми з вами побачимо цифру нуль. Тобто я вважаю, що результативність цієї розмови теж знаходиться близько цієї позначки - зазначив політолог.

Чи можливий вихід США із переговорного процесу

Нещодавно Трамп заявив, що має у голові умовні "червоні лінії", вихід за які означатиме припинення участі США у переговорному процесі. За словами Лісового, ці "лінії" для Трампа - той момент, коли "він остаточно усвідомить, що нічого не може зробити".

"Тобто, зараз він вдає, що він щось робить, а коли він усвідомить, що нічого не може, то це буде так звана "червона лінія", чи "межа", як завгодно її називати, і тоді Сполучені Штати можуть вийти із переговорів", - зауважив політолог.

Він додав, що не вважає вихід Сполучених Штатів із перемовин проявом сили чи послідовності, або наслідком хоч якоїсь системної роботи, адже більшість рішень американського лідера, за словами Лісного, - це "емоційний момент".

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Тому і вихід із переговорного процесу навряд буде продиктований політичним або військовим підґрунтям. Скоріш за все це рішення також буде прийняте враховуючи емоційний стан Дональда Трампа у той момент, коли, як зазначає політолог, він вирішить перекинути усю відповідальність за вирішення російсько-українського конфлікту на Європу. І Європа, за словами Лісового, вже почала це усвідомлювати.

Що може викликати глобальну світову війну

Окрім цього, непослідовна політика Сполучених Штатів у цих перемовинах, зокрема щодо російської сторони та можливий вихід із переговорного процесу, за словами Лісного, може призвести і до більш серйозних наслідків, зокрема глобальної війни.

Хоча Трампа від виходу з перемовин може також зупиняти бажання отримати Нобелівську премію за "мирні зусилля".

"Такий крок призведе до того, що, по-перше, Трамп не отримає Нобелівську премію - це його скажімо момент, а ми отримуємо Третю світову війну. Тобто Трамп коли виходив до публіки і казав, що при ньому припиняться всі війни... Ну так, припиняться, тому що буде велика глобальна війна. І він цього не усвідомлює, тому що те, що він робить зараз з путіним, воно розбещує путіна, тому що непокаране зло воно стає нахабним, а ми зараз бачимо це", - заявив Лісний.

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Водночас окрім росії, є ще Китай, Північна Корея та Іран, які бачать, що "так можна" і що Міжнародне право не працює, підкреслює політолог. Він додав, що Трамп особисто жодного разу не посилався на міжнародне право. До нього апелює тільки українська сторона.

Це завжди погано в історії закінчувалось, коли популісти брали на себе ношу або тягар, або відповідальність за те, щоб припинити щось. Навпаки, як правило, вони це все спаплюжували й перетворювали в ще більші трагедії, ніж до того, коли вони доторкалися до цього питання - зазначив політолог.

Чому Трамп намагається "купити" мир

"Трамп демонструє нерозуміння багато чого і вважає, що все в цьому світі можна купити, і все в цьому світі можна продати. І все крутиться навколо грошей. А путіну потрібна імперія. Відновлена імперія. Він іде за тим, щоб не заробляти, а захоплювати. І коли він захопить, у нього все буде і в економічному сенсі", - пояснив політолог розбіжності у світогляді державних лідерів.

Він також додав, що для путіна важливіший сам процес "завоювання". Політолог порівняв російського диктатора з акулою, зазначивши, що той "живе поки рухається". І щоб досягнути своєї мети він, навпаки ладен багато віддати, у той час як Трампу такий підхід категорично не зрозумілий.

Тут зійшлися бізнесмен, причому так собі, і імперець, у якого ідеологія домінує над зароблянням. Він, наприклад, готовий покласти левову частку свого населення, левову частку своєї економіки, щоб досягнути своєї мети. Він же ж не хоче заробити, він не каже (росіянам – ред.), що я вам зароблю. Він каже: "Я поверну вам велич імперії - пояснює Лісний.

За словами політолога, те, що Трамп поводиться як бізнесмен - це його вада у ситуації, що склалася. Тому що бізнес та геополітичні процеси несумісні й останні не можна вирішити суто з погляду бізнесу. Власне саме тому у Трампа немає "успішних кейсів" у плані зупинення конфліктів за межами США, окрім нещодавнього близькосхідного турне.

А отже пропозиція, яка під час телефонних переговорів мала пролунати із вуст Трампа до путіна щодо відновлення торгівельних відносин росії зі світом була скоріше проєкцією Трампа. Тобто його самого зацікавила б така пропозиція, тому він міг бути упевненим, що це має зацікавити й президента рф.

"Трамп пропонує те, що йому потрібно. Тобто йому потрібно заробляти, а путін бачить це і підігрує. Він дуже гарно читає Трампа. Не знаю, який з нього чекіст був, але політик з нього досить непоганий, який зчитує свого контрагента і готується до спілкування. Він йому: "Ти хочеш заробляти? Я дам тобі можливість заробляти, тільки віддай мені Україну. І все. І в мене нема питань. Віддай мені частину Європи, давай все повернемо, будеш заробляти, нема питань", - пояснює політолог можливий вектор переговорів путіна з Трампом.

Саме через це, за словами Лісного, російська сторона закидає через інших своїх посадовців Трампу ідеї, як можна саме заробити.І Трамп вважає, що якщо російська сторона пропонує всілякі бізнес-домовленості, значить і вони своєю чергою зацікавлені у грошах. Значить у перемовинах потрібно заходити з цього боку. Однак там "не торговець, там імператор стоїть", зазначає Лісний.

Меморандум щодо миру між Україною та рф

За словами Лісного, коли вчора Президент Зеленський виходив до преси, то сказав одну річ, яка прямо дає зрозуміти, що буде з меморандумом. Якщо в документі або в переговорному процесі існують вимоги, які з самого початку не є реалістичними, він втрачає сенс. Водночас за словами Президента, ми жодної своєї території не віддамо добровільно.

Те, що ми тимчасово втратили в ході боїв, це одне, а те, щоб звільнити так, як вони хочуть чотири області, ми цього робити не будемо. Тобто коли росія висуває таку умову, в будь-якому документі, це не про мир. І він втрачає сенс. Я допускаю, що в меморандумі буде все те, що було в Стамбулі, цього або нового схожого розливу - пояснює політолог.

Звісно такий меморандум українській стороні не потрібен. Проте, як зазначає політолог, він дуже потрібен путіну. Зокрема це росії дасть виграти час.

"Навіщо меморандум путіну? Елементарно. Він вважає, що в нього є літня компанія, за яку він зможе нас поставити на коліна. І йому потрібен час. В розмові Трамп-путін, путін здобув тактичну перемогу і перевагу. Він виграв час. Санкцій Сполучених Штатів не буде. Тут я впевнений майже на 100%. Доки будуть оцей меморандум писати, узгоджувати", - каже Лісний.

А другий момент полягає у тому, що основним у заяві путіна післі розмови із Трампом було не те, що буде зроблений меморандум, а те, що "треба усунути першопричину війни".

Тобто ми, якщо брати шкалу, говорили, говорили й прийшли до позначки нуль. От така ситуація. Я думаю, що всі усвідомлюють це. І тут м'яч знаходиться зараз на нашій стороні і стороні Європи. Тобто нам треба щось робити. Так, начебто американці вже пішли. Цинічно скажу, але це дані ситуації. Вони (американці – ред.) нічого такого, що нам необхідно, робити не будуть. Тут я скажу ще більш емоційно. Головне, щоб не стало ще гірше, щоб вони не забанили військовий компонент. Щоб вони не забанили опцію купити зброю нам і нашим партнерам - каже Лісний.

За словами політолога, наразі це дуже важливий для України нюанс, тому що єдина гарантія безпеки на сьогодні це українська армія. Всі решта - це партнери.

"Я завжди кажу, що у росії є союзники, а у України тільки партнери. Тому що союзник - це той, що з тобою поряд стоїть і воює. В росії є Північна Корея, вона воює, це союзник. У нас є партнери, які нам допомагають, звісно, але разом з нами, я не беру добровольців, регулярні війська не воюють. Тому ситуація ця дуже непроста, але я думаю, що до неї всі реалістично, окрім Сполучених Штатів, підходять", - підсумував він.

Нагадаємо

Вчора російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад 2 години.

Після розмови із Трампом путін заявив, що москва готова до меморандуму про мир та озвучив умови для угоди з Україною. А Трамп заявив про "деякий прогрес" після телефонної розмови з путіним.

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