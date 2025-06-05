У КНДР шойгу зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України
Київ • УНН
За даними росЗМІ, шойгу відвідав Пхеньян для переговорів з Кім Чен Ином. КНДР заявила про подальшу підтримку рф у війні проти України.
У КНДР Кім Чен Ин прийняв делегацію з рф. За даними росЗМІ секретар ради безпеки рф сергій шойгу зустрівся з лідером Північної Кореї; посадовець здійснив візит до Пхеньяну, ключовою метою якого могло бути обговорення підтримки рф у війні проти України.
Передає УНН із посиланням на DW, KCNA та росЗМІ.
Деталі
Напередодні, шойгу за дорученням президента росії путіна прибув до Пхеньяна з робочим візитом для проведення переговорів із головою державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином. За підсумками зустрічі була зроблена заява, згідно з якою "КНДР продовжить підтримувати" рф, зокрема у війні в Україні.
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Говорячи про війну в Україні, Кім побажав, щоб росія "і надалі неодмінно завойовувала перемогу в справедливій священній справі", передає KCNA.
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