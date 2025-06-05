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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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У КНДР шойгу зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України

Київ • УНН

 • 524 перегляди

За даними росЗМІ, шойгу відвідав Пхеньян для переговорів з Кім Чен Ином. КНДР заявила про подальшу підтримку рф у війні проти України.

У КНДР шойгу зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України

У КНДР Кім Чен Ин прийняв делегацію з рф. За даними росЗМІ секретар ради безпеки рф сергій шойгу зустрівся з лідером Північної Кореї; посадовець здійснив візит до Пхеньяну, ключовою метою якого могло бути обговорення підтримки рф у війні проти України.

Передає УНН із посиланням на DW, KCNA та росЗМІ.

Деталі

Напередодні, шойгу за дорученням президента росії путіна прибув до Пхеньяна з робочим візитом для проведення переговорів із головою державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином. За підсумками зустрічі була зроблена заява, згідно з якою "КНДР продовжить підтримувати" рф, зокрема у війні в Україні.

Уряд КНДР і надалі буде безумовно підтримувати позицію і зовнішню політику Росії у всіх серйозних міжнародних політичних питаннях, насамперед навколо України

- заявив шойгу

Говорячи про війну в Україні, Кім побажав, щоб росія "і надалі неодмінно завойовувала перемогу в справедливій священній справі", передає KCNA.

Нагадаємо

путін підписав указ про створення науково-експертної ради при раді безпеки росії, призначивши головою сергія шойгу.

Держдеп США заявив, що Північна Корея несе відповідальність за затягування війни в Україні

У Північній Кореї вдалося підняти есмінець, який перекинувся під час спуску на воду.

"Терористичний режим": путін прокоментував можливість зустрічі із Зеленським04.06.25, 18:41 • 6458 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Державний департамент США
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Україна
Brent Oil
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