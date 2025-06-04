"Терористичний режим": путін прокоментував можливість зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
російський диктатор заявив, що не бачить можливості переговорів з Україною на вищому рівні, називаючи українську владу "терористичною". Він вважає, що перепочинок у бойових діях буде використано для підготовки терактів.
російський диктатор володимир путін заявив, не розуміє, як проводити перемовини з Україною на вищому рівні. При цьому він назвав українську владу "терористичним режимом", повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, на тлі великих втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення, намагаючись залякати росію, київська верхівка перейшла до організації терактів. І в той же час просять призупинити бойові дії, просять про зустріч на найвищому рівні. Як проводити у подібних умовах такі зустрічі
Окрім того, диктатор заявив, що в Україні влада стає "терористичною" і з нею неможливо вести переговори.
Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? Хто взагалі веде переговори із терористами?
Він також висловив думку, що перепочинок у бойових діях був би використаний Києвом для буцімто насильницької мобілізації, накопичення зброї та підготовки терактів.
Влада для київського режиму важливіша за мир і життя людей
Доповнення
Зеленський повідомив, що підтримує ідею зустрічі у форматі "чотирьох": лідери Туреччини, Сполучених Штатів, України та російський диктатор володимир путін. При цьому Глава української держави зазначив, що навряд це допоможе припинити вогонь.