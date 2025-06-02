Зеленський підтримав ідею зустрічі з путіним за участі Трампа й Ердогана

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує ідею зустрічі у форматі "чотирьох": лідери Туреччини, Сполучених Штатів, України та російський диктатор володимир путін. При цьому Глава української держави зазначив, що навряд це допоможе припинити вогонь, передає УНН.

Я підтримав ідею Ердогана зустрітися в Туреччині у форматі "чотирьох": турецький президент, Трамп, я і путін, але в мене враження, що припинення вогню від цієї зустрічі не буде - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години. Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу.

Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді.

Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.