Зеленский поддержал идею встречи с путиным при участии Трампа и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает идею встречи в формате "четырех": лидеры Турции, Соединенных Штатов, Украины и российский диктатор владимир путин. При этом Глава украинского государства отметил, что вряд ли это поможет прекратить огонь, передает УНН.

Я поддержал идею Эрдогана встретиться в Турции в формате "четырех": турецкий президент, Трамп, я и путин, но у меня впечатление, что прекращения огня от этой встречи не будет