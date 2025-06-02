Зеленский поддержал идею встречи с путиным при участии Трампа и Эрдогана
Киев • УНН
Президент Украины поддержал инициативу Эрдогана по встрече в формате четырех лидеров. Однако, Зеленский выразил сомнение, что это приведет к прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает идею встречи в формате "четырех": лидеры Турции, Соединенных Штатов, Украины и российский диктатор владимир путин. При этом Глава украинского государства отметил, что вряд ли это поможет прекратить огонь, передает УНН.
Я поддержал идею Эрдогана встретиться в Турции в формате "четырех": турецкий президент, Трамп, я и путин, но у меня впечатление, что прекращения огня от этой встречи не будет
Напомним
Переговоры россии и Украины в Стамбуле длились больше часа. Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени.
Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи.
Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.