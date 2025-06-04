"Террористический режим": путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским
Киев • УНН
российский диктатор заявил, что не видит возможности переговоров с Украиной на высшем уровне, называя украинскую власть "террористической". Он считает, что передышка в боевых действиях будет использована для подготовки терактов.
российский диктатор владимир путин заявил, не понимает, как проводить переговоры с Украиной на высшем уровне. При этом он назвал украинскую власть "террористическим режимом", сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия, просят о встрече на самом высоком уровне. Как проводить в подобных условиях такие встречи
Кроме того, диктатор заявил, что в Украине власть становится "террористической" и с ней невозможно вести переговоры.
Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? Кто вообще ведет переговоры с террористами?
Он также высказал мнение, что передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для якобы насильственной мобилизации, накопления оружия и подготовки терактов.
Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей
Дополнение
Зеленский сообщил, что поддерживает идею встречи в формате "четырех": лидеры Турции, Соединенных Штатов, Украины и российский диктатор владимир путин. При этом Глава украинского государства отметил, что вряд ли это поможет прекратить огонь. .