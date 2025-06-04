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"Террористический режим": путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Киев • УНН

 • 2682 просмотра

российский диктатор заявил, что не видит возможности переговоров с Украиной на высшем уровне, называя украинскую власть "террористической". Он считает, что передышка в боевых действиях будет использована для подготовки терактов.

"Террористический режим": путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

российский диктатор владимир путин заявил, не понимает, как проводить переговоры с Украиной на высшем уровне. При этом он назвал украинскую власть "террористическим режимом", сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали 

Сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия, просят о встрече на самом высоком уровне. Как проводить в подобных условиях такие встречи

- заявил глава кремля.

Кроме того, диктатор заявил, что в Украине власть становится "террористической" и с ней невозможно вести переговоры.

Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? Кто вообще ведет переговоры с террористами?

- заявил путин.

Он также высказал мнение, что передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для якобы насильственной мобилизации, накопления оружия и подготовки терактов.

Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей

- добавил диктатор. 

Дополнение

Зеленский сообщил, что поддерживает идею встречи в формате "четырех": лидеры Турции, Соединенных Штатов, Украины и российский диктатор владимир путин. При этом Глава украинского государства отметил, что вряд ли это поможет прекратить огонь. .

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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