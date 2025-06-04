У КНДР підняли з води есмінець, який перекинувся під час церемонії за участю Кім Чен Ина - ЗМІ
Київ • УНН
У Північній Кореї вдалося підняти есмінець, який перекинувся під час спуску на воду. Кім Чен Ин назвав це "злочином" і наказав відновити судно.
У Північній Кореї вдалося повернути у вертикальне положення есмінець, який перекинувся під час спуску на воду на очах у лідера країни Кім Чен Ина. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал 38North, який опублікував супутникові знімки верфі в Чхонджіні.
Деталі
За даними 38North, на знімках від 29 травня видно, що есмінець, який перекинувся 21 травня під час церемонії спуску на воду, вдалося поставити у вертикальне положення.
Робітники на причалі тягнуть троси, прикріплені до судна, що свідчить про відсутність спеціальної техніки для підйому.
Аналітики також зазначають пошкодження носової частини гідролокатора корабля. Для ремонту необхідно перемістити судно в сухий док, однак на верфі в Чхонджіні така інфраструктура відсутня.
Ймовірно, ремонтні роботи проводитимуть безпосередньо на місці.
Додамо
За інформацією Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), корабель перекинувся через помилку в управлінні.
Кім Чен Ин назвав інцидент "серйозним, тяжким випадком і злочином, викликаним необережністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом". Він додав, що термінове відновлення есмінця є політичним питанням, безпосередньо пов'язаним з авторитетом держави.
Після аварії було заарештовано щонайменше чотирьох чиновників, зокрема заступника директора департаменту військової промисловості Трудової партії Кореї Рі Хьон Сона.
Нагадаємо
Перший есмінець цього типу "Чхве Хьон" був успішно спущений на воду 25 квітня на верфі в Нампхо. У середині квітня ЗМІ звернули увагу на супутникові знімки, які показали будівництво, ймовірно, найбільшого військового корабля КНДР.
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