У КНДР сталася аварія есмінця: Кім Чен Ин розлючений та обіцяє розправитися з винними
Київ • УНН
Під час спуску на воду нового есмінця в КНДР сталася аварія. Кім Чен Ин, присутній на церемонії, висловив гнів та пообіцяв покарати винних у інциденті.
У Північній Кореї, на суднобудівному заводі в Чхонджіні під час церемонії спуску на воду нового есмінця водотоннажністю в 5 тис. тонн сталася аварія.
Лідер КНДР Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії, не приховував роздратування.
Передає УНН із посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР та EFE.
Деталі
У КНДР трапилася оказія на урочистому заході - новий есмінець із водотоннажністю 5000 т був пошкоджений під час спуску на воду, та ще й у присутності лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. В результаті інциденту деякі секції кіля військового корабля були зруйновані, ніс не зміг вийти з корабельного ходу.
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Кім Чен Ин назвав подію "неможливою і неприпустимою серйозною і великою аварією". Він також пообіцяв розправитися з тими, хто винний у "безвідповідальних помилках" на пленарному засіданні Центрального комітету партії, яке має відбутися наступного місяця, і наказав завершити ремонт військового корабля до червня.
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