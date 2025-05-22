Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Східного моря

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди
Ексклюзив
07:34 • 1108 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 59683 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 140740 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 127138 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 134044 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 271683 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 114686 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 142617 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 317029 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89699 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
62%
749мм
Популярнi новини

росіяни вдарили по Харкову ракетою: перші подробиці

21 травня, 23:51 • 22620 перегляди

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

22 травня, 01:47 • 20815 перегляди

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

02:18 • 22273 перегляди

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

04:46 • 25406 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

05:39 • 26374 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 91462 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 271670 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 225032 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 317022 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 274943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 142 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 126306 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 149997 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 175108 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 135046 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Східного моря

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Північна Корея запустила кілька невстановлених крилатих ракет у Східне море. Ракети були запущені з провінції Південний Хамгьон.

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Східного моря

Вранці в четвер КНДР запустила кілька невстановлених крилатих ракет. Про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

Передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у Східне море. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ці ракети були запущені з провінції Південний Хамгьон. Крилаті ракети КНДР, за наявною інформацією, впали в море.

США випробували ядерну ракету Minuteman III на відстань понад 6700 км22.05.25, 09:50 • 1062 перегляди

Нагадаємо

Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет малої дальності з міста Вонсан у бік Японського моря. Це стало першим подібним випробуванням з березня цього року. КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності в бік Жовтого моря.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Reuters
Північна Корея
Південна Корея
Brent
$63.87
Bitcoin
$110,551.10
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,327.60
Ethereum
$2,610.56