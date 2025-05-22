Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Східного моря

Вранці в четвер КНДР запустила кілька невстановлених крилатих ракет. Про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

Передає УНН з посиланням на Reuters.

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Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у Східне море. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ці ракети були запущені з провінції Південний Хамгьон. Крилаті ракети КНДР, за наявною інформацією, впали в море.

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Нагадаємо

Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет малої дальності з міста Вонсан у бік Японського моря. Це стало першим подібним випробуванням з березня цього року. КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності в бік Жовтого моря.