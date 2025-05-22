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США випробували ядерну ракету Minuteman III на відстань понад 6700 км

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

З бази Ванденберг у Каліфорнії запустили ракету Minuteam III, здатну нести ядерну боєголовку. Вона пролетіла понад 6700 кілометрів над Тихим океаном до полігону на Маршаллових островах.

США випробували ядерну ракету Minuteman III на відстань понад 6700 км

З бази космічних військ Ванденберг у Каліфорнії було успішно проведено випробувальний запуск ракети Minuteam III. Ракета, здатна нести ядерну боєголовку, пролетіла понад 6700 кілометрів над Тихим океаном. Передає УНН із посиланням на Air Force Global Strike Command.

Деталі

21 травня о 00:01 за тихоокеанським часом з космічної бази Ванденберг, Каліфорнія, об'єднана команда льотчиків Глобального ударного командування ВПС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену однією високоточною боєголовкою Mark-21.

За даними агентства, цей випробувальний запуск є частиною рутинних та періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що ядерні засоби стримування Сполучених Штатів залишаються безпечними, надійними та ефективними перед обличчям загроз 21-го століття.

За заявою Глобального ударного командування ВПС США, це було планове випробування.

Одне з понад 300, проведених за останні десятиліття, спрямоване на підтвердження безпеки, надійності та ефективності ядерного арсеналу США

При цьому нинішній геополітичний контекст надає цьому випробуванню набагато глибшого значення.

Minuteman III подолала приблизно 4200 миль (6 759 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана Командування космічної та протиракетної оборони армії США, розташованого в Республіці Маршаллові Острови на атолі Кваджалейн.

За підсумками вказується, що Minuteman III "залишається наріжним каменем стратегічного стримування.. Непохитна відданість військовослужбовців ВПС, які забезпечують його готовність, є доказом притаманної йому смертоносності", - зауважив полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань та оцінки. 

Нагадаємо

США у лютому 2025 року здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг.

Китай заявив про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані25.09.24, 14:25 • 12856 переглядiв

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