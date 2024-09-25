Китай заявив про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані
Київ • УНН
Міноборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані 25 вересня. Запуск відбувся в рамках щорічних військових навчань на тлі напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.
Міністерство оборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані у середу, 25 вересня, на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами та їхніми регіональними союзниками. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Міноборони Китаю.
В Міноборони Китаю заявили, що міжконтинентальна балістична ракета з фіктивною боєголовкою була запущена о 8:44 ранку за пекінським часом і впала у визначений район у відкритому морі Тихого океану.
Маршрут польоту та місце приземлення ракети не уточнюється.
Запуск ракети був звичайним заходом у рамках щорічних військових навчань, згідно з міжнародним правом і практикою, і не був спрямований проти будь-якої конкретної країни або цілі
Доповнення
Це сталося в той час коли Китай і росія проводять спільні військово-морські навчання в прилеглих морях поблизу Японії.
Раніше у міноборони рф повідомляли, що бойові кораблі росії та Китаю виконали спільні стрільби та відпрацювали маневри в Японському морі у рамках військових навчань "Океан-2024".