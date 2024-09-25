Китай заявил об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане

Министерство обороны Китая сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане в среду, 25 сентября, на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и их региональными союзниками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Минобороны Китая.

В Минобороны Китая заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета с фиктивной боеголовкой была запущена в 8:44 утра по пекинскому времени и упала в определенный район в открытом море Тихого океана.

Маршрут полета и место приземления ракеты не уточняется.

Запуск ракеты был обычным мероприятием в рамках ежегодных военных учений, согласно международному праву и практике, и не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели - говорится в заявлении ведомства.

Дополнение

Это произошло в то время когда Китай и россия проводят совместные военно-морские учения в прилегающих морях вблизи Японии.

Ранее в минобороны рф сообщали, что боевые корабли россии и Китая выполнили совместные стрельбы и отработали маневры в Японском море в рамках военных учений "Океан-2024".