Японское море

КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна

Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.