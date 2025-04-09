Глава МИД Германии во время визита в Пекин предостерегла Китай от военной поддержки России. Бербок назвала возможное снабжение боевых дронов "новой эскалацией" и предупредила о серьезных последствиях для отношений.
Китайские и российские военные провели девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Операция является частью ежегодного плана сотрудничества между Вооруженными силами двух стран.
Минобороны Китая сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане 25 сентября. Запуск состоялся в рамках ежегодных военных учений на фоне напряженности в отношениях с США и их союзниками.
Северная Корея перевела свое государственное телевидение с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр южнокорейскими агентствами и СМИ.
Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщению южнокорейских военных.
Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету, которая взорвалась вскоре после взлета, пролетев около 250 км, прежде чем упасть в Японское море.
Северная Корея запустила сотни наполненных мусором воздушных шаров через границу с Южной Кореей в отместку за то, что активисты разбрасывали антисеверокорейские листовки.
Северная Корея осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Восточного моря, что стало первым подобным запуском после испытания новой гиперзвуковой ракеты.
Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщениям южнокорейских и японских властей.
Северная Корея испытала новую ракету класса "земля-корабль", которая пролетела над Японским морем более 1400 секунд и попала в целевой катер под наблюдением Ким Чен Ына.
Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.
Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.
Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.
Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.