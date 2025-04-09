Японское море

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28997 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43402 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49074 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55424 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67645 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56731 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55919 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119794 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81851 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226361 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87818 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20701 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17589 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16394 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17994 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87880 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119794 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226361 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403383 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395791 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11030 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16431 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17630 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20754 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75190 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Японское море

Новости по теме

Бербок предостерегла Китай от поставок дронов россии: это была бы "новая эскалация"

Глава МИД Германии во время визита в Пекин предостерегла Китай от военной поддержки России. Бербок назвала возможное снабжение боевых дронов "новой эскалацией" и предупредила о серьезных последствиях для отношений.

Новости Мира • 2 декабря, 10:17 • 11218 просмотра

Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

Китайские и российские военные провели девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Операция является частью ежегодного плана сотрудничества между Вооруженными силами двух стран.

Новости Мира • 29 ноября, 05:20 • 17944 просмотра

Китай заявил об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане

Минобороны Китая сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане 25 сентября. Запуск состоялся в рамках ежегодных военных учений на фоне напряженности в отношениях с США и их союзниками.

Новости Мира • 25 сентября, 11:25 • 12836 просмотра

Северная Корея переключила трансляцию своего телевидения с китайского на российский спутник - Reuters

Северная Корея перевела свое государственное телевидение с китайского спутника на российский, что усложнило мониторинг и просмотр южнокорейскими агентствами и СМИ.

Новости Мира • 1 июля, 15:06 • 21344 просмотра

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщению южнокорейских военных.

Война • 30 июня, 20:45 • 66113 просмотра

Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете

Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету, которая взорвалась вскоре после взлета, пролетев около 250 км, прежде чем упасть в Японское море.

Война • 27 июня, 01:46 • 106193 просмотра

Северная Корея снова запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Юга

Северная Корея запустила сотни наполненных мусором воздушных шаров через границу с Южной Кореей в отместку за то, что активисты разбрасывали антисеверокорейские листовки.

Новости Мира • 2 июня, 07:31 • 32081 просмотра

Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Восточного моря, что стало первым подобным запуском после испытания новой гиперзвуковой ракеты.

Новости Мира • 22 апреля, 07:50 • 20271 просмотра

Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16В"

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.

Война • 3 апреля, 12:15 • 22264 просмотра

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, согласно сообщениям южнокорейских и японских властей.

Война • 1 апреля, 23:02 • 29797 просмотра

В КНДР испытали ракету класса "земля-корабль"

Северная Корея испытала новую ракету класса "земля-корабль", которая пролетела над Японским морем более 1400 секунд и попала в целевой катер под наблюдением Ким Чен Ына.

Война • 15 февраля, 00:30 • 130547 просмотра

Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.

Новости Мира • 31 января, 11:37 • 22861 просмотра

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.

Новости Мира • 29 января, 03:56 • 31288 просмотра

КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна

Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.

Новости Мира • 20 декабря, 10:31 • 23235 просмотра

Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.

Новости Мира • 19 декабря, 09:37 • 23097 просмотра