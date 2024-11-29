Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

Китайские и российские военные организовали и провели девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, это девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем. Оно является частью ежегодного плана сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран.

Подробностей о продолжительности или масштабах операции пока не предоставлено.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Китай проводит военные учения возле Тайваня, сосредотачиваясь на повышении боеготовности и блокаде ключевых районов. Тайвань осудил эти действия и направил свои войска в ответ.