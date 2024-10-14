Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
Київ • УНН
Китай проводить військові навчання біля Тайваню, зосереджуючись на підвищенні боєготовності та блокаді ключових районів. Тайвань засудив ці дії та направив свої війська у відповідь.
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
За інформацією китайських військових, навчання зосереджені на підвищенні боєготовності на морі та в повітрі, а також на блокаді ключових портів і районів. У рамках навчань також планується нанесення ударів по наземних і морських цілях.
Військовий представник Китаю заявив, що ці навчання є серйозним попередженням для збройних сил Тайваню. У відповідь на дії Пекіна, Міністерство оборони Тайваню засудило ці навчання і оголосило про направлення своїх військ до регіону.
Китай розпочав військові навчання після візиту лідера Тайваню до США08.04.23, 08:51 • 805253 перегляди