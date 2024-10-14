Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Киев • УНН
Китай проводит военные учения возле Тайваня, сосредотачиваясь на повышении боеготовности и блокаде ключевых районов. Тайвань осудил эти действия и направил свои войска в ответ.
Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По информации китайских военных, учения сосредоточены на повышении боеготовности на море и в воздухе, а также на блокаде ключевых портов и районов. В рамках учений также планируется нанесение ударов по наземным и морским целям.
Военный представитель Китая заявил, что эти учения являются серьезным предупреждением для вооруженных сил Тайваня. В ответ на действия Пекина, Министерство обороны Тайваня осудило эти учения и объявило о направлении своих войск в регион.
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