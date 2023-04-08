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Китай начал военные учения после визита лидера Тайваня в США

Китай начал военные учения после визита лидера Тайваня в США

Киев • УНН

 • 805250 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Китай объявил о начале трехдневных военных учений, 42 истребителя ненадолго пересекли чувствительную среднюю линию Тайваньского пролива в субботу. Это произошло после того, как лидер Тайваня Цай Ин Вэнь встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сообщила, что начала патрулирование боевой готовности и учения "Объединенный меч" вокруг Тайваня, заявив ранее, что будет проводить их в Тайваньском проливе и на севере, юге и востоке Тайваня, "как и планировалось".

Exclusive: China holds military drills around Taiwan Island pic.twitter.com/a8iNQE81NX

— CGTN (@CGTNOfficial) April 8, 2023

"Это серьёзное предупреждение сепаратистским силам, борющимся за независимость Тайваня, и заговору и провокациям внешних сил, и это необходимое действие для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении командования Восточной зоны боевого командования НОАК.

Министерство обороны Тайваня заявило в субботу утром, что заметило 42 китайских истребителя - J-10, J-11 и J-16, которые пересекали среднюю линию, которая обычно служит неофициальной границей между двумя сторонами, а также восемь китайских кораблей. В Тайбэе заявили, что Китай использовал визит Цай в США "как повод для проведения военных учений, которые нанесли серьезный ущерб региональному миру, стабильности и безопасности".

"Военные будут отвечать спокойно, рационально и серьезно, стоять на страже и наблюдать в соответствии с принципами "не эскалации и споров" для защиты национального суверенитета и национальной безопасности", - говорится в заявлении министерства.

Высокопоставленный чиновник Тайваня, знакомый с планированием безопасности в регионе, сообщил Reuters, что самолеты лишь ненадолго пересекли среднюю линию, а корабли уже вернулись обратно, в отличие от августа 2022 года, когда корабли обоих ВМС вступили в противостояние. Он добавил, что ситуация была "ожидаемой" и "управляемой", правительство Тайваня отрепетировало различные сценарии для своей реакции.

Ранее Китай угрожал "местью", если встреча с Маккарти, вторым в очереди преемника президента США после вице-президента, состоится. В августе Пекин устроил военные учения вокруг Тайваня, включая запуски ракет с боевой стрельбой, после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайбэй.

Чиновники  из Тайбэя рассказали, что ожидали менее жесткой реакции на встречу Маккарти, поскольку она состоялась в Соединенных Штатах, но добавили, что не могут исключить возможность проведения Китаем новых учений. {Источник из службы безопасности Тайваня заявил, что последние попытки Пекина "очаровать" иностранных лидеров, а именно президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые посещали страну на этой неделе, "были тщетными" после объявления об учениях.

"После объявления об учениях в проливе все эти усилия мгновенно исчезли и стали тщетными усилиями", - сказал источник Reuters.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти принял в среду, 5 апреля, лидера Тайваня Цай Ин Вэнь как "большого друга Америки", чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона во время двухпартийной встречи высокого уровня.

В ответ на визит Цай в Соединенные Штаты ввел санкции против библиотеки Рональда Рейгана, где проходила встреча президента Тайваня и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, а также против нескольких организаций и отдельных лиц.

На следующий день в Тайвань прибыл глава комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол в сопровождении делегации из семи американских законодателей для встречи с Цай.

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