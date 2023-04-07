Китай у відповідь на візит президента Тайваню в США ввів санкції проти бібліотеки Рейгана

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У заяві міністерства закордонних справ у Пекіні йдеться, що бібліотека Рейгана і аналітичний центр Інституту Гудзона потрапили під обмеження, бо надали платформу "для сепаратистської діяльності". Повідомляється, що минулого тижня президент Цай виступила на заході у Нью-Йорку, організованому Інститутом Гудзона, де заявила, що безпека світу "залежить від долі незалежного Тайваню".

Китайські санкції також включали обмеження діяльності організацій, які могли проводити в азіатській країні, і заморожування активів людей, які ними керують. Ці заходи, ймовірно, матимуть невеликий ефект, оскільки цілі мало пов’язані з Китаєм, пише Bloomberg. Крім цього, Пекін заявив, що посилює санкції проти Сяо Біхім, представника Тайбею в США, оскільки вона пропагувала незалежність острова.

Також Китай заборонив директорам аналітичного центру The Prospect Foundation і Раді азійських лібералів і демократів подорожувати на материк, Гонконг і Макао, а також вести будь-які справи через протоку. Речниця Управління у справах Тайваню в Пекіні заявила, що ці організації просувають незалежність і використовують академічні обміни як привід для підвищення авторитету Тайваню на міжнародному рівні.

Сьогодні, 7 квітня, Цай повертається з закордонної подорожі до Тайваню. Вона збирається зустрітися з Майклом Макколом, який очолює комітет із закордонних справ Палати представників, у Тайбеї в суботу, 8 квітня. Він є частиною двопартійної делегації законодавців, яка відвідує Тайвань, і, як повідомляється, ця поїздка "засмучує" Пекін, який виступає проти того, щоб країни, з якими він має зв’язки, мали офіційні зв’язки з островом.

Поїздка Цай до Сполучених Штатів відбувалася у той час, коли до Пекіну прибула з візитом президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він заявив у четвер, що питання Тайваню є "основою основних інтересів" Китаю, і "кожен, хто очікує від його країни компромісу, фантазує". Китай також проплив на авіаносці повз південний край Тайваню незадовго до зустрічі Цай з Маккарті.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прийняв у середу, 5 квітня, лідера Тайваню Цай Ін Вень як "великого друга Америки", щоб продемонструвати підтримку Вашингтона під час двопартійної зустрічі високого рівня.

Сполучені Штати закликали Китай вибрати дипломатію, а не військовий тиск на Тайвань після того, як Пекін розгорнув військові кораблі після зустрічі лідера острова зі спікером Палати представників США.