США закликають Китай вибрати "дипломатію", а не "тиск" на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У четвер Сполучені Штати закликали Китай вибрати дипломатію, а не військовий тиск на Тайвань після того, як Пекін розгорнув військові кораблі після зустрічі лідера острова зі спікером Палати представників США. Про це пише Reuters, інформує УНН.
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«Ми, як і раніше, закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість зайнятися значущою дипломатією», — заявив журналістам офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель.
«Ми, як і раніше, прагнемо підтримувати відкриті канали зв'язку, щоб запобігти ризику будь-якого прорахунку», — сказав Патель.
Патель визнав «розбіжності» між Сполученими Штатами та Китаєм щодо Тайваню, але сказав, що дві держави контролюють ситуацію протягом 40 років.
Що передувало
Президент Цай Інвень зустрілася в середу в Каліфорнії зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.
Китай, який застеріг від візиту, розмістив військові кораблі в Тайванській протоці, хоча початкова реакція була меншою, ніж коли попередниця Маккарті, демократ Ненсі Пелосі, відвідала Тайбей у серпні.
Сполучені Штати охарактеризували візит Цай як транзит на шляху до Латинської Америки і назад.
«Немає причин перетворювати цей транзит, який відповідає давній політиці США, на щось, чим він не є, або використовувати його як привід для надмірної реакції», — сказав Патель.