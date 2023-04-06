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США закликають Китай вибрати "дипломатію", а не "тиск" на Тайвань

США закликають Китай вибрати "дипломатію", а не "тиск" на Тайвань

Київ • УНН

 • 741808 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У четвер Сполучені Штати закликали Китай вибрати дипломатію, а не військовий тиск на Тайвань після того, як Пекін розгорнув військові кораблі після зустрічі лідера острова зі спікером Палати представників США. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Цитата

«Ми, як і раніше, закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість зайнятися значущою дипломатією», — заявив журналістам офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель.

«Ми, як і раніше, прагнемо підтримувати відкриті канали зв'язку, щоб запобігти ризику будь-якого прорахунку», — сказав Патель.

Патель визнав «розбіжності» між Сполученими Штатами та Китаєм щодо Тайваню, але сказав, що дві держави контролюють ситуацію протягом 40 років.

Що передувало

Президент Цай Інвень зустрілася в середу в Каліфорнії зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

Китай, який застеріг від візиту, розмістив військові кораблі в Тайванській протоці, хоча початкова реакція була меншою, ніж коли попередниця Маккарті, демократ Ненсі Пелосі, відвідала Тайбей у серпні.

Сполучені Штати охарактеризували візит Цай як транзит на шляху до Латинської Америки і назад.

«Немає причин перетворювати цей транзит, який відповідає давній політиці США, на щось, чим він не є, або використовувати його як привід для надмірної реакції», — сказав Патель.

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