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США призывают Китай выбрать "дипломатию", а не "давление" на Тайвань

США призывают Китай выбрать "дипломатию", а не "давление" на Тайвань

Киев • УНН

 • 741807 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В четверг Соединенные Штаты призвали Китай выбрать дипломатию, а не военное давление на Тайвань после того, как Пекин развернул военные корабли после встречи лидера острова со спикером Палаты представителей США. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Цитата

«Мы по-прежнему призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого заняться значимой дипломатией», — заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

«Мы по-прежнему стремимся поддерживать открытые каналы связи, чтобы предотвратить риск любого просчета», — сказал Патель.

Патель признал «разногласия» между Соединенными Штатами и Китаем в отношении Тайваня, но сказал, что две державы контролируют ситуацию в течение 40 лет.

Что предшествовало

Президент Цай Инвэнь встретилась в среду в Калифорнии со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай, который предостерег от визита, разместил военные корабли в Тайваньском проливе, хотя первоначальная реакция была меньше, чем когда предшественница Маккарти, демократ Нэнси Пелоси, посетила Тайбэй в августе.

Соединенные Штаты охарактеризовали визит Цай как транзит на пути в Латинскую Америку и обратно.

«Нет причин превращать этот транзит, который соответствует давней политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции», — сказал Патель.

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