Спікер Палати представників США та лідер Тайваню провели зустріч на тлі напруженості з Китаєм

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63407 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 111527 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 138077 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 297253 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 202429 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184207 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 300451 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457352 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347771 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357901 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208416 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 171139 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171630 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 126368 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83523 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 297141 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 300378 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 524910 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 657660 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 679832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 55718 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83523 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171630 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208416 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211851 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Спікер Палати представників США та лідер Тайваню провели зустріч на тлі напруженості з Китаєм

Спікер Палати представників США та лідер Тайваню провели зустріч на тлі напруженості з Китаєм

Київ • УНН

 • 713602 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прийняв у середу, 5 квітня, лідера Тайваню Цай Ін Вень як "великого друга Америки", щоб продемонструвати підтримку Вашингтона під час двопартійної зустрічі високого рівня. Щоб уникнути ескалації напруженості з Пекіном, Цай і Маккарті уникали закликів прихильників жорсткої лінії в Сполучених Штатах до більш конфронтаційної позиції щодо Китаю на захист Тайваню, інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що обидва посадовці під час зустрічі в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії продемонстрували єдність та визнали загрози з боку Китаю щодо уряду острова, але говорили лише про збереження давньої політики США.

"Підтримка Америки народу Тайваню залишатиметься рішучою, непохитною та двопартійною", - сказав Маккарті журналістам на пресконференції.

Він також нагадав про підхід Рейгана до зовнішніх відносин, спрямований на підтримку миру через силу, і наголосив, що "це двопартійна зустріч членів Конгресу, а не якась одна політична партія". Спікер додав, що американо-тайваньські зв’язки "міцніші, ніж будь-коли".

Своєю чергою, Цай заявила, що "непохитна підтримка запевняє народ Тайваню в тому, що ми не ізольовані". Водночас, зазначає АР, формальні атрибути зустрічі та високий ранг деяких обраних посадових осіб у делегації від Конгресу загрожували зіткнутися з позицією Китаю щодо того, що будь-яка взаємодія між офіційними особами Вашингтону та Тайбею є "викликом" претензіям Китаю щодо суверинітету острова.

Під час закритої зустрічі, до якої приєдналися законодавці від Демократичної та Республіканської партій, сторони обговорили важливість самооборони Тайваню, сприяння міцним торговим і економічним зв'язкам і підтримку здатності уряду острова брати участь у міжнародному співтоваристві, повідомила Цай. Натомість вони не згадали про заклики прихильників жорсткої лінії в Конгресі та поза ним до більшої відданості США обороні Тайваню, якщо Китай нападе.

Цай сказала, що вона наголосила законодавцям на прихильності Тайваню "захищати мирний статус-кво, де люди Тайваню можуть продовжувати процвітати у вільному та відкритому суспільстві". 

"Не секрет, що сьогодні мир, який ми зберегли, і демократія, над розбудовою якої наполегливо працювали, стикаються з безпрецедентними викликами. Ми знову опинились у світі, де демократія знаходиться під загрозою, і не можна недооцінювати нагальність збереження маяка свободи", - попередила президент.

Сполучені Штати розірвали офіційні відносини з Тайванем у 1979 році, офіційно встановивши дипломатичні відносини з урядом Пекіна. США визнають політику "одного Китаю", згідно з якою Пекін претендує на Тайвань, але не схвалюють претензій Китаю на острів і залишаються ключовим постачальником військової та оборонної допомоги Тайваню. Повідомляється, що для Цай це була "найважча зупинка" в тижневій подорожі, яка мала на меті зміцнити альянси зі США та Центральною Америкою. 

У відповідь на візит Китай заявив, що "рішуче виступає проти та рішуче засуджує" такий крок. Представник МЗС країни повідомив, що Пекін "вживатиме рішучих заходів для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", і закликав США "не йти далі неправильним і небезпечним шляхом".

Станом на ранок четверга, 6 квітня, не було жодних ознак великомасштабної військової відповіді, як це робив Китай раніше, повідомляє агентство.

Міністерство національної оборони Тайваню, однак, заявило в середу ввечері, що відстежило авіаносець китайської армії «Шаньдун», що проходить через протоку Баші на південний схід Тайваню. «Умисні дії Китаю поставили під загрозу регіональну стабільність і викликали напруженість у Тайванській протоці», - заявило міністерство оборони Тайваню, яке цитує Australian Broadcasting Corporation.

Нагадаємо

Високопоставлений американський чиновник у Сінгапурі 23 березня заявив, що Сполучені Штати не бачать неминучої загрози вторгнення Китаю на Тайвань, але готові захищати самоврядний острів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59