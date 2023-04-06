Спікер Палати представників США та лідер Тайваню провели зустріч на тлі напруженості з Китаєм

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Зазначається, що обидва посадовці під час зустрічі в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії продемонстрували єдність та визнали загрози з боку Китаю щодо уряду острова, але говорили лише про збереження давньої політики США.

"Підтримка Америки народу Тайваню залишатиметься рішучою, непохитною та двопартійною", - сказав Маккарті журналістам на пресконференції.

Він також нагадав про підхід Рейгана до зовнішніх відносин, спрямований на підтримку миру через силу, і наголосив, що "це двопартійна зустріч членів Конгресу, а не якась одна політична партія". Спікер додав, що американо-тайваньські зв’язки "міцніші, ніж будь-коли".

Своєю чергою, Цай заявила, що "непохитна підтримка запевняє народ Тайваню в тому, що ми не ізольовані". Водночас, зазначає АР, формальні атрибути зустрічі та високий ранг деяких обраних посадових осіб у делегації від Конгресу загрожували зіткнутися з позицією Китаю щодо того, що будь-яка взаємодія між офіційними особами Вашингтону та Тайбею є "викликом" претензіям Китаю щодо суверинітету острова.

Під час закритої зустрічі, до якої приєдналися законодавці від Демократичної та Республіканської партій, сторони обговорили важливість самооборони Тайваню, сприяння міцним торговим і економічним зв'язкам і підтримку здатності уряду острова брати участь у міжнародному співтоваристві, повідомила Цай. Натомість вони не згадали про заклики прихильників жорсткої лінії в Конгресі та поза ним до більшої відданості США обороні Тайваню, якщо Китай нападе.

Цай сказала, що вона наголосила законодавцям на прихильності Тайваню "захищати мирний статус-кво, де люди Тайваню можуть продовжувати процвітати у вільному та відкритому суспільстві".

"Не секрет, що сьогодні мир, який ми зберегли, і демократія, над розбудовою якої наполегливо працювали, стикаються з безпрецедентними викликами. Ми знову опинились у світі, де демократія знаходиться під загрозою, і не можна недооцінювати нагальність збереження маяка свободи", - попередила президент.

Сполучені Штати розірвали офіційні відносини з Тайванем у 1979 році, офіційно встановивши дипломатичні відносини з урядом Пекіна. США визнають політику "одного Китаю", згідно з якою Пекін претендує на Тайвань, але не схвалюють претензій Китаю на острів і залишаються ключовим постачальником військової та оборонної допомоги Тайваню. Повідомляється, що для Цай це була "найважча зупинка" в тижневій подорожі, яка мала на меті зміцнити альянси зі США та Центральною Америкою.

У відповідь на візит Китай заявив, що "рішуче виступає проти та рішуче засуджує" такий крок. Представник МЗС країни повідомив, що Пекін "вживатиме рішучих заходів для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", і закликав США "не йти далі неправильним і небезпечним шляхом".

Станом на ранок четверга, 6 квітня, не було жодних ознак великомасштабної військової відповіді, як це робив Китай раніше, повідомляє агентство.

Міністерство національної оборони Тайваню, однак, заявило в середу ввечері, що відстежило авіаносець китайської армії «Шаньдун», що проходить через протоку Баші на південний схід Тайваню. «Умисні дії Китаю поставили під загрозу регіональну стабільність і викликали напруженість у Тайванській протоці», - заявило міністерство оборони Тайваню, яке цитує Australian Broadcasting Corporation.

Нагадаємо

Високопоставлений американський чиновник у Сінгапурі 23 березня заявив, що Сполучені Штати не бачать неминучої загрози вторгнення Китаю на Тайвань, але готові захищати самоврядний острів.