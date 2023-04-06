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Спикер Палаты представителей США и лидер Тайваня провели встречу на фоне напряженности с Китаем

Спикер Палаты представителей США и лидер Тайваня провели встречу на фоне напряженности с Китаем

Киев • УНН

 • 713600 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти принял в среду, 5 апреля, лидер Тайваня Цай Ин Вэнь как "большого друга Америки", чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтону во время двухпартийной встречи высокого уровня. Чтобы избежать эскалации напряженности с Пекином, Цай и Маккарти избегали призывов сторонников жесткой линии в Соединенных Штатах к более конфронтационной позиции в отношении Китая в защиту Тайваня, информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что оба чиновника во время встречи в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии продемонстрировали единство и признали угрозы со стороны Китая в отношении правительства острова, но говорили только о сохранении давней политики США.

"Поддержка Америкой народа Тайваня будет оставаться решительной, непоколебимой и двухпартийной", - сказал Маккарти журналистам на пресс-конференции.

Он также напомнил о подходе Рейгана к внешним отношениям, направленном на поддержание мира через силу, и подчеркнул, что "это двухпартийная встреча членов Конгресса, а не какая-то одна политическая партия". Спикер добавил, что американо-тайваньские связи "крепче, чем когда-либо".

В свою очередь, Цай заявила, что "непоколебимая поддержка уверяет народ Тайваня в том, что мы не изолированы". В то же время, отмечает АР, формальные атрибуты встречи и высокий ранг некоторых избранных должностных лиц в делегации от Конгресса угрожали столкнуться с позицией Китая относительно того, что любое взаимодействие между официальными лицами Вашингтона и Тайбэя является "вызовом" претензиям Китая относительно суверенитета острова.

Во время закрытой встречи, к которой присоединились законодатели от Демократической и Республиканской партий, стороны обсудили важность самообороны Тайваня, содействие прочным торговым и экономическим связям и поддержку способности правительства острова участвовать в международном сообществе, сообщила Цай. В то же время, они не упомянули о призывах сторонников жесткой линии в Конгрессе и вне его к большей приверженности США обороне Тайваня, если Китай нападет.

Цай сказала, что она подчеркнула законодателям приверженность Тайваня "защищать мирный статус-кво, где люди Тайваня могут продолжать процветать в свободном и открытом обществе". 

"Не секрет, что сегодня мир, который мы сохранили, и демократия, над развитием которой упорно работали, сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Мы снова оказались в мире, где демократия находится под угрозой, и нельзя недооценивать актуальность сохранения маяка свободы", - предупредила президент.

Соединенные Штаты разорвали официальные отношения с Тайванем в 1979 году, официально установив дипломатические отношения с правительством Пекина. США признают политику "одного Китая", согласно которой Пекин претендует на Тайвань, но не одобряют претензий Китая на остров и остаются ключевым поставщиком военной и оборонной помощи Тайваню. Сообщается, что для Цай это была "самая трудная остановка" в недельном путешествии, которое имело целью укрепить альянсы с США и Центральной Америкой. 

В ответ на визит Китай заявил, что "решительно выступает против и решительно осуждает" такой шаг. Представитель МИД страны сообщил, что Пекин "будет принимать решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", и призвал США "не идти дальше по неправильному и опасному пути".

По состоянию на утро четверга, 6 апреля, не было никаких признаков крупномасштабного военного ответа, как это делал Китай ранее, сообщает агентство.

Министерство национальной обороны Тайваня, однако, заявило в среду вечером, что отследило авианосец китайской армии «Шаньдун», проходящей через пролив Баши на юго-востоке Тайваня. «Умышленные действия Китая поставили под угрозу региональную стабильность и вызвали напряженность в Тайваньском проливе», - заявило министерство обороны Тайваня, которое цитирует Australian Broadcasting Corporation.

Напомним

Высокопоставленный американский чиновник в Сингапуре 23 марта заявил, что Соединенные Штаты не видят неизбежной угрозы вторжения Китая на Тайвань, но готовы защищать самоуправляемый остров.

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