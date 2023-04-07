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Китай в ответ на визит президента Тайваня в США ввел санкции против библиотеки Рейгана

Китай в ответ на визит президента Тайваня в США ввел санкции против библиотеки Рейгана

Киев • УНН

 • 753347 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Китай в ответ на визит президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США ввел санкции против библиотеки Рональда Рейгана, где проходила встреча Цай и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, а также против нескольких организаций и отдельных лиц. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Bloomberg.

Детали

В заявлении министерства иностранных дел в Пекине говорится, что библиотека Рейгана и аналитический центр Института Гудзона попали под ограничения, так как предоставили платформу "для сепаратистской деятельности". Сообщается, что на прошлой неделе президент Цай выступила на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Институтом Гудзона, где заявила, что безопасность мира "зависит от судьбы независимого Тайваня".

Китайские санкции также включали ограничение деятельности организаций, которые могли проводить в азиатской стране, и замораживание активов людей, которые ими руководят. Эти меры, вероятно, будут иметь небольшой эффект, поскольку цели мало связаны с Китаем, пишет Bloomberg. Помимо этого, Пекин заявил, что ужесточает санкции против Сяо Бихим, представителя Тайбэя в США, поскольку она пропагандировала независимость острова.

Также Китай запретил директорам аналитического центра The Prospect Foundation и Совету азиатских либералов и демократов путешествовать на материк, Гонконг и Макао, а также вести какие-либо дела через пролив. Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня в Пекине заявила, что эти организации продвигают независимость и используют академические обмены как предлог для повышения авторитета Тайваня на международном уровне.

Сегодня, 7 апреля, Цай возвращается из заграничного путешествия в Тайвань. Она собирается встретиться с Майклом Макколом, возглавляющим комитет по иностранным делам Палаты представителей, в Тайбэе в субботу, 8 апреля. Он является частью двухпартийной делегации законодателей, посещающей Тайвань, и, как сообщается, эта поездка "расстраивает" Пекин, который выступает против того, чтобы страны, с которыми он имеет связи, имели официальные связи с островом.

Поездка Цай в Соединенные Штаты происходила в то время, когда в Пекин прибыла с визитом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретилась с лидером Китая Си Цзиньпином. Он заявил в четверг, что вопрос Тайваня является "основой основных интересов" Китая, и "каждый, кто ожидает от его страны компромисса, фантазирует". Китай также проплыл на авианосце мимо южной оконечности Тайваня незадолго до встречи Цай с Маккарти.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти принял в среду, 5 апреля, лидера Тайваня Цай Ин Вэнь как "большого друга Америки", чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона во время двухпартийной встречи высокого уровня.

Соединенные Штаты призвали Китай выбрать дипломатию, а не военное давление на Тайвань после того, как Пекин развернул военные корабли после встречи лидера острова со спикером Палаты представителей США.

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