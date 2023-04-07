Голова комітету Палати представників із міжнародних справ прибув на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Голова комітету Палати представників США із міжнародних справ Майкл Маккол у супроводі делегації із семи американських законодавців прибув до Тайбею для зустрічі з офіційними особами, включаючи президента Тайваню Цай Інвень, повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
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"Ми протистоїмо загрозі з боку Комуністичної партії Китаю, яка може вплинути на життя кількох поколінь, Індо-Тихоокеанський театр - наша перша лінія оборони проти її посягань. Ось чому зараз Сполученим Штатам важливо як ніколи зміцнювати відносини з нашими союзниками та партнерами в регіоні", – заявив Маккол.
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Повідомляється, що делегація планує зустрітися з лідерами ділової спільноти та офіційними особами острова, щоб обговорити з ними зміцнення американо-тайванських відносин. Очікується, що законодавці зустрінуться із Цай у суботу.
Його візит відбувся за кілька годин після того, як президент Тайваню у межах візиту до Сполучених Штатів зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарт. Ця зустріч викликала критику з боку Китаю, який вважає острів частиною своєї території.
Нагадаємо
Китай у відповідь на візит президента Тайваню Цай Ін Вень до США ввів санкції проти бібліотеки Рональда Рейгана, де проходила зустріч Цай і спікера Палати представників Кевіна Маккарті, а також проти кількох організацій і окремих осіб.