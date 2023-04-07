Глава комитета Палаты представителей по международным делам прибыл на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол в сопровождении делегации из семи американских законодателей прибыл в Тайбэй для встречи с официальными лицами, включая президента Тайваня Цай Инвэнь, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
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"Мы противостоим угрозе со стороны Коммунистической партии Китая, которая может повлиять на жизнь нескольких поколений, Индо-Тихоокеанский театр - наша первая линия обороны против ее посягательств. Вот почему сейчас Соединенным Штатам важно как никогда укреплять отношения с нашими союзниками и партнерами в регионе", – заявил Маккол.
Детали
Сообщается, что делегация планирует встретиться с лидерами делового сообщества и официальными лицами острова, чтобы обсудить с ними укрепление американо-тайваньских отношений. Ожидается, что законодатели встретятся с Цай в субботу.
Его визит состоялся через несколько часов после того, как президент Тайваня в рамках визита в Соединённые Штаты встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккартом. Эта встреча вызвала критику со стороны Китая, который считает остров частью своей территории.
Напомним
Китай в ответ на визит президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США ввел санкции против библиотеки Рональда Рейгана, где проходила встреча Цай и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, а также против нескольких организаций и отдельных лиц.