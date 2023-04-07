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Глава комитета Палаты представителей по международным делам прибыл на Тайвань

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол в сопровождении делегации из семи американских законодателей прибыл в Тайбэй для встречи с официальными лицами, включая президента Тайваня Цай Инвэнь, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Мы противостоим угрозе со стороны Коммунистической партии Китая, которая может повлиять на жизнь нескольких поколений, Индо-Тихоокеанский театр - наша первая линия обороны против ее посягательств. Вот почему сейчас Соединенным Штатам важно как никогда укреплять отношения с нашими союзниками и партнерами в регионе", – заявил Маккол.

Детали

Сообщается, что делегация планирует встретиться с лидерами делового сообщества и официальными лицами острова, чтобы обсудить с ними укрепление американо-тайваньских отношений. Ожидается, что законодатели встретятся с Цай в субботу.

Его визит состоялся через несколько часов после того, как президент Тайваня в рамках визита в Соединённые Штаты встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккартом. Эта встреча вызвала критику со стороны Китая, который считает остров частью своей территории.

Напомним

Китай в ответ на визит президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США ввел санкции против библиотеки Рональда Рейгана, где проходила встреча Цай и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, а также против нескольких организаций и отдельных лиц.

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