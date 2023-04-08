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Китай розпочав військові навчання після візиту лідера Тайваню до США

Китай розпочав військові навчання після візиту лідера Тайваню до США

Київ • УНН

 • 805252 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Китай оголосив про початок триденних військових навчань, 42 винищувачі ненадовго перетнули чутливу середню лінію Тайванської протоки в суботу. Це сталося після того, як лідер Тайваню Цай Ін Вень зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті у Лос-Анджелесі, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) повідомила, що розпочала патрулювання бойової готовності та навчання "Об’єднаний меч" навколо Тайваню, заявивши раніше, що проводитиме їх у Тайванській протоці та на півночі, півдні та сході Тайваню, "як і планувалося".

Exclusive: China holds military drills around Taiwan Island pic.twitter.com/a8iNQE81NX

— CGTN (@CGTNOfficial) April 8, 2023

"Це серйозне попередження сепаратистським силам, що борються за незалежність Тайваню, та змові та провокаціям зовнішніх сил, і це необхідна дія для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - ідеться в заяві командування Східної зони бойового командування НВАК.

Міністерство оборони Тайваню заявило в суботу вранці, що помітило 42 китайських винищувачі - J-10, J-11 і J-16, які перетинали середню лінію, яка зазвичай служить неофіційним кордоном між двома сторонами, а також вісім китайських кораблів. У Тайбеї заявили, що Китай використав візит Цай до США "як привід для проведення військових навчань, які завдали серйозної шкоди регіональному миру, стабільності та безпеці".

"Військові відповідатимуть спокійно, раціонально та серйозно, стоятимуть на варті та спостерігатимуть відповідно до принципів "не ескалації та суперечок" для захисту національного суверенітету та національної безпеки", - ідеться в заяві міністерства.

Високопоставлений чиновник Тайваню, знайомий з плануванням безпеки в регіоні, повідомив Reuters, що літаки лише ненадовго перетнули середню лінію, а кораблі вже повернули назад, на відміну від серпня 2022 року, коли кораблі обох ВМС вступили в протистояння. Він додав, що ситуація була "очікуваною" і "керованою", уряд Тайваню відрепетирував різні сценарії для своєї реакції.

Раніше Китай погрожував "помстою", якщо зустріч із Маккарті, другим у черзі наступника президента США після віцепрезидента, відбудеться. У серпні Пекін влаштував військові навчання навколо Тайваню, включаючи запуски ракет з бойовою стрільбою, після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайбей.

Чиновники  з Тайбею розповіли, що очікували менш жорсткої реакції на зустріч Маккарті, оскільки вона відбулася в Сполучених Штатах, але додали, що не можуть виключити можливість проведення Китаєм нових навчань. Джерело зі служби безпеки Тайваню заявило, що останні спроби Пекіну "зачарувати" іноземних лідерів, а саме президента Франції Еммануеля Макрона та президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, які відвідували країну цього тижня, "були марними" після оголошення про навчання.

"Після оголошення про навчання в протоці всі ці зусилля миттєво зникли і стали марними зусиллями", - сказало джерело Reuters.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті прийняв у середу, 5 квітня, лідера Тайваню Цай Ін Вень як "великого друга Америки", щоб продемонструвати підтримку Вашингтона під час двопартійної зустрічі високого рівня.

У відповідь на візит Цай до Сполучених Штатів ввів санкції проти бібліотеки Рональда Рейгана, де проходила зустріч президента Тайваню і спікера Палати представників Кевіна Маккарті, а також проти кількох організацій і окремих осіб.

Наступного дня до Тайваню прибув голова комітету Палати представників США із міжнародних справ Майкл Маккол у супроводі делегації із семи американських законодавців для зустрічі з Цай.

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