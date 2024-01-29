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КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 03:56  •  18873 просмотра

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Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.

КНДР провела успешное испытание крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31", осуществив их запуск с подводной лодки, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов - ред.)... и точно поразили цель на острове

пишет агентство.

По оценке, испытательный запуск не повлиял на безопасность окружающих стран.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания.

Контекст

Ранее агентство сообщало, что КНДР 28 января пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные 24 января также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

КНДР запустила несколько крылатых ракет28 январь 2024, 03:12 • 26603 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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КНДР успішно випробувала крилаті ракети під час запуску з підводного човна
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CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.

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В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

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