КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.