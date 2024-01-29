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КНДР успішно випробувала крилаті ракети під час запуску з підводного човна

КНДР успішно випробувала крилаті ракети під час запуску з підводного човна

Київ • УНН

 • 31285 перегляди

Північна Корея успішно випробувала крилаті ракети, запустивши їх з підводного човна. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив задоволення успішним результатом випробувань.

КНДР провела успішне випробування крилатих ракет "Пульхвасаль-3-31", здійснивши їхній запуск із підводного човна, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Крилаті ракети пролетіли 7421 і 7445 секунд (близько двох годин - ред.)... і точно вразили ціль на острові

пише агентство.

За оцінкою, випробувальний запуск не вплинув на безпеку навколишніх країн.

Своєю чергою лідер КНДР Кім Чен Ин висловив велике задоволення результатом випробування.

Контекст

Раніше агентство повідомляло, що КНДР 28 січня пустила кілька крилатих ракет у бік Японського моря.

Південнокорейські військові 24 січня також засікли пуск КНДР кількох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

КНДР запустила кілька крилатих ракет28.01.24, 05:12 • 29462 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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