КНДР успішно випробувала крилаті ракети під час запуску з підводного човна

КНДР провела успішне випробування крилатих ракет "Пульхвасаль-3-31", здійснивши їхній запуск із підводного човна, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Крилаті ракети пролетіли 7421 і 7445 секунд (близько двох годин - ред.)... і точно вразили ціль на острові пише агентство.

За оцінкою, випробувальний запуск не вплинув на безпеку навколишніх країн.

Своєю чергою лідер КНДР Кім Чен Ин висловив велике задоволення результатом випробування.

Контекст

Раніше агентство повідомляло, що КНДР 28 січня пустила кілька крилатих ракет у бік Японського моря.

Південнокорейські військові 24 січня також засікли пуск КНДР кількох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

КНДР запустила кілька крилатих ракет