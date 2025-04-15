Японське море

КНДР і росія вступили у суперечку з США, Південною Кореєю і союзниками через останній ракетний запуск Пхеньяна

Нещодавнє випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети призвело до зіткнення з США та їхніми союзниками на засіданні Ради Безпеки ООН, при цьому КНДР назвала його захистом від загроз. США і союзники засудили запуск, який порушує резолюції ООН, і закликали Пхеньян припинити свою ядерну програму.