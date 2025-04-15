Японське море

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 161965 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139772 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142535 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136437 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136319 перегляди

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Китай і росія провели спільне повітряне патрулювання над Японським морем

Китайські та російські військові здійснили дев'яте спільне стратегічне повітряне патрулювання над Японським морем. Операція є частиною щорічного плану співпраці між збройними силами двох країн.

Новини Світу • 29 листопада, 05:20 • 17945 перегляди

Китай заявив про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані

Міноборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані 25 вересня. Запуск відбувся в рамках щорічних військових навчань на тлі напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.

Новини Світу • 25 вересня, 11:25 • 12838 перегляди

Північна Корея переключила трансляцію свого телебачення з китайського на російський супутник - Reuters

Північна Корея перевела своє державне телебачення з китайського супутника на російський, що ускладнило моніторинг і перегляд південнокорейськими агенціями та ЗМІ.

Новини Світу • 1 липня, 15:06 • 21344 перегляди

КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Японського моря

Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету в напрямку Японського моря, згідно з повідомленням південнокорейських військових.

Війна • 30 червня, 20:45 • 66113 перегляди

Випробування гіперзвукової ракети Північною Кореєю провалилося в польоті

Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету, яка вибухнула незабаром після зльоту, пролетівши близько 250 км, перш ніж впасти в Японське море.

Війна • 27 червня, 01:46 • 106194 перегляди

Північна Корея знову запустила сотні повітряних куль зі сміттям у бік півдня

Північна Корея запустила сотні наповнених сміттям повітряних куль через кордон з Південною Кореєю в помсту за те, що активісти розкидали антисеверокорейські листівки.

Новини Світу • 2 червня, 07:31 • 32081 перегляди

Північна Корея випустила невідому балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея здійснила запуск невстановленої балістичної ракети в напрямку Східного моря, що стало першим подібним запуском після випробування нової гіперзвукової ракети.

Новини Світу • 22 квітня, 07:50 • 20271 перегляди

Північна Корея протестувала нову гіперзвукову ракету “Хвасон-16В”

Північна Корея успішно випробувала нову гіперзвукову ракету середньої дальності Hwasong-16B, яку Кім Чен Ин назвав ключовим елементом стримування таких ворогів, як США, Південна Корея і Японія.

Війна • 3 квітня, 12:15 • 22264 перегляди

КНДР запустила ракету в бік Японського моря

Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря, згідно з повідомленнями південнокорейської та японської влади.

Війна • 1 квітня, 23:02 • 29797 перегляди

У КНДР випробували ракету класу "земля-корабель"

Північна Корея випробувала нову ракету класу "земля-корабель", яка пролетіла над Японським морем понад 1400 секунд і влучила в цільовий катер під наглядом Кім Чен Ина.

Війна • 15 лютого, 00:30 • 130547 перегляди

Новий міністр оборони Китаю провів відеопереговори з шойгу: каже, виводитимуть військові відносини на ще вищий рівень

Дун Цзюнь, новий міністр оборони Китаю, провів свої перші публічні переговори з міністром оборони рф сергієм шойгу під час відеодзвінка, в якому вони пообіцяли посилити військову співпрацю.

Новини Світу • 31 січня, 11:37 • 22861 перегляди

КНДР успішно випробувала крилаті ракети під час запуску з підводного човна

Північна Корея успішно випробувала крилаті ракети, запустивши їх з підводного човна. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив задоволення успішним результатом випробувань.

Новини Світу • 29 січня, 03:56 • 31289 перегляди

КНДР і росія вступили у суперечку з США, Південною Кореєю і союзниками через останній ракетний запуск Пхеньяна

Нещодавнє випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети призвело до зіткнення з США та їхніми союзниками на засіданні Ради Безпеки ООН, при цьому КНДР назвала його захистом від загроз. США і союзники засудили запуск, який порушує резолюції ООН, і закликали Пхеньян припинити свою ядерну програму.

Новини Світу • 20 грудня, 10:31 • 23235 перегляди

Чіткий сигнал для США: КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея провела випробувальний запуск МБР Hwasong-18. За словами лідера Кім Чен Ина, це є відповіддю на дії США, які посилюють військовий контингент у цьому регіоні.

Новини Світу • 19 грудня, 09:37 • 23097 перегляди