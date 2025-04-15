Китайські та російські військові здійснили дев'яте спільне стратегічне повітряне патрулювання над Японським морем. Операція є частиною щорічного плану співпраці між збройними силами двох країн.
Міноборони Китаю повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані 25 вересня. Запуск відбувся в рамках щорічних військових навчань на тлі напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.
Північна Корея перевела своє державне телебачення з китайського супутника на російський, що ускладнило моніторинг і перегляд південнокорейськими агенціями та ЗМІ.
Північна Корея запустила невстановлену балістичну ракету в напрямку Японського моря, згідно з повідомленням південнокорейських військових.
Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету, яка вибухнула незабаром після зльоту, пролетівши близько 250 км, перш ніж впасти в Японське море.
Північна Корея запустила сотні наповнених сміттям повітряних куль через кордон з Південною Кореєю в помсту за те, що активісти розкидали антисеверокорейські листівки.
Північна Корея здійснила запуск невстановленої балістичної ракети в напрямку Східного моря, що стало першим подібним запуском після випробування нової гіперзвукової ракети.
Північна Корея успішно випробувала нову гіперзвукову ракету середньої дальності Hwasong-16B, яку Кім Чен Ин назвав ключовим елементом стримування таких ворогів, як США, Південна Корея і Японія.
Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря, згідно з повідомленнями південнокорейської та японської влади.
Північна Корея випробувала нову ракету класу "земля-корабель", яка пролетіла над Японським морем понад 1400 секунд і влучила в цільовий катер під наглядом Кім Чен Ина.
Дун Цзюнь, новий міністр оборони Китаю, провів свої перші публічні переговори з міністром оборони рф сергієм шойгу під час відеодзвінка, в якому вони пообіцяли посилити військову співпрацю.
Північна Корея успішно випробувала крилаті ракети, запустивши їх з підводного човна. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив задоволення успішним результатом випробувань.
Нещодавнє випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети призвело до зіткнення з США та їхніми союзниками на засіданні Ради Безпеки ООН, при цьому КНДР назвала його захистом від загроз. США і союзники засудили запуск, який порушує резолюції ООН, і закликали Пхеньян припинити свою ядерну програму.
Північна Корея провела випробувальний запуск МБР Hwasong-18. За словами лідера Кім Чен Ина, це є відповіддю на дії США, які посилюють військовий контингент у цьому регіоні.